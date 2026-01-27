Neil Young carga contra Amazon y regala su catálogo musical completo a Groenlandia

Neil Young reafirma su ruptura con Amazon. El músico canadiense volvió a insistir en que retirará toda su música de la plataforma propiedad de Jeff Bezos y aseguró que no piensa dar marcha atrás, tal y como ha explicado en una reciente publicación en los Archivos de Neil Young.

"Amazon es propiedad de Jeff Bezos, un multimillonario partidario del presidente", escribió Young. "Las políticas internacionales del presidente y su apoyo a ICE me impiden ignorar sus acciones. Si piensas como yo, te recomiendo encarecidamente que no uses Amazon". El artista animó además a buscar alternativas: "Hay muchas maneras de evitar Amazon y apoyar a estadounidenses y empresas estadounidenses que ofrecen los mismos productos. Yo lo he hecho con mi música y quienes la busquen pueden encontrarla en muchos otros lugares".

Young subrayó que su catálogo sigue estando disponible por otras vías. "Las tiendas de discos venden todos mis vinilos y CD, mientras que el mundo de la música digital ofrece muchas opciones alternativas para comprar mi música si te gusta", explicó. El músico fue tajante: "Mi música nunca estará disponible en Amazon mientras sea propiedad de Bezos". Reconoce, eso sí, que esta decisión tiene consecuencias: "Lamentablemente, mi postura perjudica a mi discográfica a corto plazo, pero creo que el mensaje que estoy enviando es importante y claro. Gracias por comprar música localmente y en servicios digitales independientes".

Todo el catálogo de Young, junto a un extenso archivo de conciertos en directo, tomas descartadas de estudio y películas musicales, puede encontrarse en los Archivos de Neil Young en sonido de súper alta definición. La suscripción anual, con precios que oscilan entre 24,99 y 99,99 dólares, ha sido recientemente donada de forma gratuita al pueblo de Groenlandia como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump contra el país.

"Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno", escribió el artista. "Es mi sincero deseo que puedan disfrutar de toda mi música en su hermosa Groenlandia, con la mejor calidad. Les ofrezco paz y amor. Toda la música que he creado durante los últimos 62 años está a su disposición. Pueden renovarla gratuitamente mientras estén en Groenlandia. Esperamos que otras organizaciones sigan nuestro ejemplo".

Por último, en una carta pública publicada el lunes, la tercera en apenas tres días, Young también reflexionó sobre el actual panorama mediático en Estados Unidos. "Si ves Fox, prueba otro canal para tus noticias, aunque sea por un día", señaló. "En Fox abundan las mentiras". El músico explicó su propio cambio de hábitos informativos: "Antes, iba al New York Times para informarme. Ahora voy a The Guardian. Te sugiero que lo pruebes".

Young fue especialmente crítico con los formatos televisivos: "Olvídate de los programas de noticias. Son pura farsa y buen aspecto. ¿Recuerdas los programas de noticias donde no todo era posar?". Y concluyó con un llamamiento directo: "Los estadounidenses necesitan algo de verdad, no medios obsesionados con satisfacer a todos. ¿CNN? Basura, sobre todo. Mira más a fondo. Hay cobertura real. Busca el periodismo independiente. Descansa de los programas de noticias blanqueados".