Bad Bunny hace historia al ganar el Grammy a mejor disco del año y carga contra ICE: "No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos"

Bad Bunny vivió una de las noches más importantes de su vida en Los Ángeles al hacer historia en los Premios Grammy 2026. El cantante puertorriqueño se alzó con tres galardones: Mejor Canción de Música Global, Mejor Álbum de Música Urbana Latina y el codiciado Mejor Álbum del Año. Este último supone un hito sin precedentes, ya que es la primera vez que un disco íntegramente en español gana la categoría reina, dejando de nuevo a Lady Gaga sin un premio que continúa escapándosele.

Pero, sin duda, lo más comentado de la noche tanto en medios como en redes sociales fue el poderoso mensaje que lanzó Benito al recoger el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. En ese momento, el artista arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comenzó diciendo tras subir al escenario, provocando una fuerte ovación.

"No somos salvajes, no somos animales; somos humanos y somos americanos", añadió Bad Bunny, subrayando que el odio "solo genera más odio". Durante su intervención, recordó la importancia de la empatía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor; nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden". Estas palabras cobran especial relevancia tras la reciente indignación en Estados Unidos por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes de inmigración en Mineápolis.

Este discurso político eclipsó en parte el verdadero hito técnico de la noche: el momento en que se llevó el Álbum del Año arrebatándoselo a Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter o Justin Bieber. Fue Harry Styles, recién regresado a la música, el encargado de entregarle el premio. Al subir al escenario, un emocionado Bad Bunny declaró: "Gracias a todos los que escuchan mi música en cada rincón del mundo. Este premio confirma que la música no tiene barreras de idioma. Se lo dedico a Puerto Rico y a todos los latinos que han hecho que el español sea el nuevo lenguaje global".

La ceremonia, caótica como siempre y llena de categorías que obligan a entregar casi todos los premios en una gala previa para no hacerla eterna, dejó otros grandes titulares. Kendrick Lamar fue el gran triunfador en número con 5 premios y Billie Eilish sumó otro Grammy a su colección al ganar Canción del Año con Wildflower, el éxito que lanzó en 2024.