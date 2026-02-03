De rivales a amigas: Alana y Ari Geli vuelven a entrenar juntas tras La Velada con la mirada puesta en Supernova

El boxeo de exhibición vinculado al mundo del streaming continúa construyendo relatos que van más allá del propio ring. Uno de los más llamativos en las últimas semanas es el que protagonizan Alana y Ari Geli, dos de las figuras más reconocibles de este circuito, que han decidido unir fuerzas en la preparación física tras haberse enfrentado en La Velada.

Después de un combate intenso que dejó huella tanto en el público como en las propias protagonistas, ambas han sido vistas entrenando juntas, compartiendo sesiones y rutinas de preparación. La imagen contrasta con la tensión vivida sobre el ring, pero refleja una dinámica habitual en el deporte de combate, donde la rivalidad competitiva no siempre está reñida con el respeto personal y profesional.

En el caso de Ari Geli, este nuevo periodo de entrenamientos tiene un objetivo muy concreto. La boxeadora española se prepara para su próximo enfrentamiento ante Milica, que tendrá lugar el 26 de abril de 2026 en la Arena CDMX, dentro del evento Supernova: Génesis. El duelo se presenta como una prueba clave en su trayectoria, especialmente tras la derrota sufrida ante Alana en La Velada.

"Tengo que ganar, en mi cabeza no existe perder, si pierdo, adiós", afirmó Ari Geli recientemente al referirse a este combate. Pese a esa convicción, la propia deportista reconoce que la percepción general no juega a su favor. Según ha señalado, una parte importante del público sitúa a Milica como favorita, respaldada por su experiencia y por los títulos logrados anteriormente en países como Colombia y México.

Aun así, Ari considera que su último combate es un aval suficiente para afrontar el reto con confianza. La intensidad mostrada frente a Alana y el aprendizaje extraído de aquella pelea forman parte de la base sobre la que construye ahora su preparación. Entrenar junto a quien fue su rival directa refuerza, además, la idea de un proceso compartido de crecimiento deportivo.

El enfrentamiento entre Ari Geli y Milica promete ser un choque de estilos y trayectorias. Mientras la argentina llega con un historial más amplio en el boxeo competitivo, la española busca consolidarse y demostrar que su evolución tras La Velada le permite aspirar a la victoria. Supernova: Génesis será el escenario donde se ponga a prueba esa ambición.