Esta es la enorme cantidad de dinero que podría haber ganado Nil Ojeda con el sorteo del Rolex de Milfshakes

Nil Ojeda, creador de contenido y uno de los rostros más visibles del ecosistema digital español, ha vuelto a situarse en el centro de la conversación pública gracias a una acción que combina provocación estética, cultura del hype y estrategia comercial. El protagonista ha sido un Rolex intervenido —según la propia marca, pintado por moscas— que se sorteó a través de participaciones con un precio unitario de tres euros.

La mecánica era sencilla: cualquier usuario podía acceder al sorteo comprando un ticket, lo que reducía la barrera de entrada y ampliaba de forma masiva el número potencial de participantes. La propuesta no tardó en viralizarse, impulsada tanto por la rareza del objeto como por la capacidad de difusión de Nil Ojeda y del entorno creativo de Milfshakes, la curiosa marca del creador de contenido.

Las cifras que se han difundido posteriormente permiten estimar el alcance económico de la operación. Según datos compartidos en redes sociales, el último número de ticket conocido rondaba el 221.999. A tres euros por participación, la recaudación mínima ascendería a unos 663.000 euros, siempre bajo la hipótesis de que no se vendieran más números a partir de ese punto, algo que distintas fuentes consideran poco probable dada la repercusión del sorteo.

En cuanto a los costes, distintas estimaciones apuntan a que el desembolso total —incluyendo el Rolex, la intervención artística y otros gastos asociados— no superaría los 20.000 euros. Incluso tomando esta cifra como referencia máxima, el margen económico resultante situaría el beneficio neto muy por encima del medio millón de euros en apenas unos días.

Más allá del resultado financiero, la operación ha sido analizada como un ejemplo de marketing de alto impacto. La combinación de un objeto de lujo, una narrativa excéntrica y un precio de acceso simbólico ha demostrado una gran capacidad para generar conversación y participación. Para muchos analistas, el caso ilustra cómo los creadores digitales pueden activar modelos de negocio propios apoyándose en su comunidad y en dinámicas virales.

La acción de Nil Ojeda y Milfshakes vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre arte, marketing y negocio, así como sobre el papel de los influencers en la creación de valor económico en el entorno digital actual.