Un streamer argentino siembra la polémica por sus comentarios clasistas: "Mañana tienes que ir a trabajar y yo tengo 35.000 dólares para apostar"

Un streamer argentino ha hecho arder las redes sociales tras soltar una serie de comentarios clasistas de muy mal gusto. La controversia se origina en un stream en el que Santutu, dirigente del equipo Bestia junto a Papo, responde a comentarios del chat con un discurso de tono agresivo y despectivo. Durante varios minutos, el streamer contrapone su situación económica con la de otros usuarios, afirmando que no le pagan "por tener hinchas", sino "por lo que genera", y menospreciando a quienes, según sus palabras, "mañana tienen que levantarse temprano para ir a trabajar".

En ese contexto, Santutu presume de unos ingresos elevados vinculados a un patrocinio de apuestas, asegurando disponer de "35.000 dólares" diarios para jugar, y utiliza expresiones insultantes dirigidas a quienes le critican. El clip, rápidamente recortado y difundido en X, TikTok y otras plataformas, acumuló miles de visualizaciones en pocas horas y provocó un debate sobre la responsabilidad de los comunicadores digitales y el discurso en streams patrocinados.

Las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios cuestionaron el desprecio mostrado hacia el trabajo ajeno y el énfasis en el dinero como medida de valor personal. "¿Cuál es el problema con la gente que se levanta temprano para ir a laburar y qué necesidad hay de creerse más por ganar más guita?", señalaba uno de los comentarios más compartidos, que apelaba además a la memoria familiar y al respeto por otras trayectorias laborales.

Ante la magnitud de la polémica, Santutu publicó horas después un mensaje de disculpa en X. En él afirmó no reconocerse en sus propias palabras y expresó vergüenza por lo dicho durante el directo. "No me representa ni habla pero ni un poco de lo que soy como ser humano", escribió, antes de pedir perdón "de corazón" y anunciar que se alejará temporalmente para reflexionar sobre su comportamiento.

El episodio reabre el debate sobre los límites del discurso en el streaming, la exposición de los creadores de contenido y el impacto negativo de las casas de apuestas, especialmente en entornos donde la improvisación y la audiencia en directo pueden amplificar mensajes polémicos en cuestión de segundos.