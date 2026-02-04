David Guetta será cabeza de cartel en la primera edición de Dreambeach en la Costa del Sol

David Guetta se sitúa como gran reclamo del primer cartel de Dreambeach Costa del Sol, la nueva etapa del festival electrónico que desembarca por primera vez en la provincia de Málaga tras más de una década de historia en Almería. El DJ y productor francés encabeza una programación que ya ha confirmado una amplia y diversa nómina de artistas internacionales y nacionales.

Junto a Guetta, el cartel incluye nombres como Charlie Tee, DJ Zinc, Eptic, Hedex B2B BOU, Lady Waks B2B Stanton Warriors, Mathame, Melanie Ribbe, MIAU presents MULTIPLE, NGHTMRE, Nikolina, Onlynumbers, Vendex o Yanamasté, a los que se sumarán nuevos anuncios en las próximas semanas, según ha informado la organización.

Con este movimiento, Dreambeach apuesta por "actualizar" su propuesta artística y de producción, inaugurando una nueva etapa bajo el nombre de Dreambeach Costa del Sol. El festival se traslada así a un nuevo enclave con el objetivo de reforzar su identidad como uno de los grandes eventos de música electrónica del sur de Europa.

El nuevo recinto contará con "estructuras espectaculares" y cuatro escenarios independientes, por los que pasarán artistas de distintos estilos dentro de la electrónica, combinando grandes figuras internacionales con talentos emergentes y propuestas más underground.

El interés del público ha quedado patente desde el primer momento: Dreambeach Costa del Sol ha arrancado su duodécima edición agotando el primer cupo de 6.000 abonos. Un dato que refuerza la solidez del proyecto tras una edición de 2025 que reunió a más de 90.000 asistentes y que consolida al festival como una de las citas imprescindibles del calendario musical en España.