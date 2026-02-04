Lola Índigo recibe la Medalla de Oro de Granada acompañada de IlloJuan

Lola Índigo ha recibido uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: la Medalla de Oro de Granada. El acto se celebró en el Auditorio Manuel de Falla, escenario habitual de este tipo de ceremonias, y reunió a representantes del ámbito político, cultural y social de Granada. La entrega de estas distinciones forma parte de una tradición municipal que busca subrayar el impacto positivo de quienes, desde distintos sectores, han ayudado a construir una imagen moderna y diversa de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional.

Lola Índigo, nacida en Granada, recibió la Medalla de Oro al Mérito como reconocimiento a una carrera musical que la ha situado entre las artistas más populares del panorama español actual. Desde sus primeros pasos hasta su consolidación en grandes escenarios, la cantante ha mantenido una relación constante con su ciudad natal, a la que ha hecho referencia en numerosas ocasiones y proyectos.

Durante la ceremonia, la artista estuvo acompañada por su entorno más cercano. Entre ellos se encontraba el streamer IlloJuan, pareja de la cantante, cuya presencia no fue captada por las cámaras oficiales del evento. Sin embargo, el periodista Javi Hoyos reveló posteriormente que varios asistentes pudieron ver al creador de contenido en el auditorio e incluso algunos se acercaron a pedirle fotografías, confirmando así su asistencia al acto institucional.

El Ayuntamiento destacó que la concesión de la medalla a Lola Índigo responde no solo a su éxito comercial, sino también a su capacidad para proyectar la cultura granadina más allá de sus fronteras. La artista se suma así a una lista de personalidades y entidades reconocidas por su aportación al tejido cultural y social de la ciudad.

La ceremonia transcurrió con un tono solemne y estuvo marcada por los discursos institucionales y los agradecimientos de los galardonados. En el caso de Lola Índigo, el reconocimiento supone un respaldo simbólico de su ciudad de origen a una trayectoria que continúa creciendo y que mantiene a Granada presente en el imaginario cultural contemporáneo.