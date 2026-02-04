Un rumor asegura que Bad Bunny fue a los Grammy con un chaleco antibalas

En las últimas horas se ha extendido el rumor de que Bad Bunny acudió a la gala de los Premios Grammy con un chaleco antibalas. El punto de partida del rumor se encuentra en varios vídeos y fotografías captados durante la gala, en los que el cantante puertorriqueño aparece con una postura especialmente recta y unos movimientos muy contenidos. A ello se suma la estructura poco habitual de su vestimenta, que llevó a algunos usuarios a interpretar que bajo el esmoquin podía ocultarse un chaleco antibalas. En pocas horas, la teoría se difundió a través de plataformas como X, TikTok e Instagram, donde miles de comentarios dieron por buena esta versión sin confirmación alguna.

Sin embargo, no existen indicios que respalden esa hipótesis. La explicación al aspecto rígido del artista es mucho más prosaica y está relacionada con la moda. Bad Bunny vistió un esmoquin de alta costura firmado por la casa Schiaparelli, una pieza que incorporaba un corsé estructural. Este tipo de prenda, habitual en la alta costura contemporánea, condiciona la postura del cuerpo y limita la movilidad, generando precisamente esa sensación de tensión o rigidez que se aprecia en las imágenes.

El rumor ha encontrado además un caldo de cultivo adicional en informaciones no verificadas sobre supuestas amenazas de muerte recibidas por el artista. Estas habrían surgido, según algunas cuentas en redes, tras anunciarse su participación en el espectáculo del descanso de la Super Bowl, un evento de enorme visibilidad internacional. Parte de estas especulaciones apuntan a reacciones hostiles por motivos ideológicos o identitarios, aunque no existe confirmación oficial de amenazas concretas ni de medidas de seguridad excepcionales más allá de los protocolos habituales en eventos de este nivel.

Desde el entorno del cantante no se ha realizado ningún comentario público al respecto, y ninguna fuente cercana a la organización de los Grammy ha señalado que Bad Bunny requiriera protección especial durante la ceremonia. La seguridad del evento, como ocurre cada año, estuvo a cargo de los dispositivos estándar para artistas y asistentes.

El episodio ilustra una vez más la rapidez con la que se construyen relatos falsos a partir de detalles visuales y suposiciones, especialmente cuando se trata de figuras de alcance global. En este caso, la combinación de moda y contexto político ha bastado para convertir un estilismo en un rumor de alcance internacional.