Muere David de la Chica 'Davile', letrista de Los Delinqüentes

El músico y letrista David de la Chica, conocido artísticamente como Davile y una de las figuras clave del universo creativo de Los Delinqüentes, ha fallecido a los 50 años. La noticia ha sido confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales, donde han querido despedirse de su amigo y compañero con un emotivo mensaje.

"David ha peleado hasta el último momento, siempre haciendo gala de su particular sentido de humor, en su lucha contra una larga enfermedad. La pasada madrugada, en el hospital, a sus 50 años, descansó en paz", han comunicado. Un mensaje que subraya tanto la dureza del proceso como el carácter luminoso que siempre acompañó al artista jerezano.

Davile fue una pieza fundamental en el engranaje creativo que dio forma al imaginario de Los Delinqüentes. Como letrista y coautor, participó en canciones ya míticas del grupo como Tabanquero, Amor Plutónico o Pirata del Estrecho, temas que ayudaron a definir ese mestizaje único de rumba, rock, flamenco y poesía callejera que marcó a toda una generación.

Más allá de su vinculación con Los Delinqüentes, David de la Chica desarrolló una trayectoria propia dentro de la música. Fue cantante del proyecto Palocortao y músico de La Banda del Ratón, mostrando siempre una sensibilidad especial para las letras y una manera muy personal de entender la música desde la raíz y la libertad creativa.

La despedida de sus compañeros no ha tardado en llegar. Marcos "El Canijo de Jerez" y Diego Pozo "Ratón" han querido rendirle homenaje con unas palabras cargadas de cariño: "Siempre estarás en nuestros corazones y nuestro recuerdo. Un beso muy fuerte amigo".

La muerte de Davile supone una pérdida importante para la música popular andaluza y para todos aquellos que encontraron en sus letras una forma de mirar la vida con ironía, ternura y espíritu rebelde. Su legado permanece en canciones que siguen sonando como himnos de una época y en el recuerdo de quienes compartieron con él escenarios, canciones y amistad.