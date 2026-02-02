Estrella Morente estalla contra Rosalía tras su colaboración: "Estoy muy disgustada, no ha sido respetuosa conmigo"

La música popular española vuelve a situar el foco en las tensiones que pueden surgir en las colaboraciones artísticas. En esta ocasión, la protagonista es Estrella Morente, una de las voces más reconocidas del flamenco contemporáneo, que ha manifestado abiertamente su descontento con la forma en que se resolvió su participación en La rumba del Perdón, canción incluida en Lux, el último trabajo discográfico de Rosalía.

En unas recientes declaraciones a Catalunya Ràdio, Morente aseguró sentirse "muy disgustada" por un resultado que, a su juicio, no permite identificar con claridad ni su voz ni la de Sílvia Pérez Cruz, la otra artista invitada en el tema. Según explicó, la idea inicial del proyecto fue variando con el tiempo. "Primero iba a ser un dueto, luego un trío, y al final no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra", afirmó, reconociendo incluso sentir vergüenza por cómo quedó la grabación.

Más allá del aspecto estrictamente musical, la cantaora quiso subrayar una diferencia de fondo relacionada con el trato personal y profesional. Morente señaló que siempre ha actuado desde el respeto, algo que, en su opinión, no fue correspondido en este caso. Aun así, matizó que sus palabras no buscan alimentar una confrontación directa ni generar una polémica gratuita, sino establecer un límite claro en defensa del oficio.

La artista granadina, hija del recordado Enrique Morente, aprovechó para reivindicar una concepción de la música en la que el proceso creativo y la honestidad artística deben situarse por encima de cualquier estrategia o interés externo. "Creo que la música debe prevalecer por encima de los intereses de los productores, de uno mismo, de todo", afirmó, antes de resumir su postura con una frase contundente: "No todo vale".

Pese a la dureza de sus declaraciones, Morente cerró su intervención con un tono reflexivo. Mostró su convicción de que este tipo de mensajes pueden tener un efecto constructivo si llegan a su destinataria y contribuir a una mayor conciencia sobre el respeto entre artistas. "Más claro y más honesto no se le puede hablar a nadie", concluyó, dejando abierta la puerta a que la controversia derive en aprendizaje y no en ruptura.