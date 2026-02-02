La confusión viral de Ca7riel & Paco Amoroso con una tablet en los Grammy 2026: por esto no pudieron dar su discurso en inglés

La ceremonia de los Premios Grammy 2026, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, fue una de las más diversas de los últimos años, con triunfos destacados como los de Kendrick Lamar y Bad Bunny en las categorías principales. Pero más allá de los grandes ganadores y actuaciones, una escena durante la entrega de uno de los premios latinos llamó especialmente la atención.

Ca7riel y Paco Amoroso se alzaron con el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su trabajo Papota, consolidando una trayectoria ascendente para el dúo argentino que ya había obtenido múltiples premios en los Grammy Latinos del año anterior. Su victoria en la antesala de la gala televisada fue celebrada por colegas, público y medios especializados, y marcó el primer Grammy de su carrera en esta categoría.

Sin embargo, cuando subieron al escenario a recoger la estatuilla, se produjo un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Paco Amoroso sacó una tablet de su totebag, aparentemente para leer un discurso de agradecimiento ya preparado. Aunque intentó encenderla, el dispositivo no funcionó y quedó sin uso durante el breve paso por el micrófono, lo que generó confusión entre quienes seguían la transmisión en directo.

Horas después, el propio Paco Amoroso explicó en una entrevista posterior a la ceremonia que la idea era tener el discurso listo en inglés en la tablet, pero que el dispositivo no respondió al intento de uso. La anécdota fue comentada con humor por el propio artista, que restó dramatismo al incidente y destacó la emoción de haber recibido el premio.

El fallo técnico no empañó el momento de triunfo para el dúo, que había competido frente a otros destacados artistas de la escena latinoamericana en su categoría. Su álbum Papota ha sido reconocido por su propuesta original y ha contribuido a posicionar a Ca7riel y Paco Amoroso como figuras emergentes dentro de la música alternativa regional.

La escena de la tablet se sumó a otros momentos comentados de la gala, que incluyó victorias históricas y discursos con mensajes sociales, reforzando la idea de que los Grammy 2026 fueron mucho más que una entrega de premios: también fueron un escaparate de conversación cultural. En definitiva, la confusión tecnológica vivida por Ca7riel y Paco Amoroso —aunque breve— se convirtió en uno de los momentos más compartidos en redes tras una noche que celebró tanto la música como las historias personales detrás de cada estatuilla.