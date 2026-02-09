Lady Gaga y Ricky Martin aparecen por sorpresa en el show de Bad Bunny en la Super Bowl

La estrella estadounidense Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, liderado por Bad Bunny, en una actuación que hizo historia por su fuerte carga cultural y simbólica.

Lady Gaga fue una de las grandes protagonistas del intermedio. Vestida con un llamativo traje azul, la artista irrumpió en el escenario para interpretar una versión en clave de merengue de "Die With A Smile", adaptando uno de sus temas más recientes a los ritmos caribeños y conectando de inmediato con la narrativa latina del espectáculo. Tras su interpretación, la cantante se sumó al baile junto a Bad Bunny en el arranque de "Baile Inolvidable", protagonizando uno de los momentos más celebrados de la noche.

La aparición de Gaga supuso uno de los cruces culturales más comentados del show, reforzando el mensaje de apertura e integración que marcó todo el descanso y subrayando la dimensión global de la propuesta de Bad Bunny en uno de los escenarios televisivos más vistos del mundo.

Ricky Martin, por su parte, hizo acto de presencia sentado en una de las icónicas sillas blancas que remiten a la portada de su álbum DtMf, antes de unirse a Bad Bunny para interpretar Lo Que Le Pasó a Hawaii, reforzando la presencia puertorriqueña y el homenaje a la isla en el espectáculo.

Bad Bunny abrió el show vestido completamente de blanco, con guantes y un balón de fútbol americano bajo el brazo, interpretando su éxito Tití me preguntó ante un estadio entregado. El artista lideró un descanso histórico al convertirse en el primer músico en protagonizar el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl con un repertorio interpretado íntegramente en español, sin concesiones ni traducciones, en una clara reivindicación de la cultura latina.