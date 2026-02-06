Aitana cancela todos sus conciertos en festivales latinoamericanos y le llueven las críticas

La trayectoria internacional de Aitana ha experimentado un notable crecimiento desde sus primeros éxitos en España, con una presencia cada vez más consolidada en América Latina y Estados Unidos. En los últimos años, la artista ha alternado lanzamientos discográficos con giras y actuaciones en festivales, una fórmula habitual para músicos que buscan ampliar su proyección global.

Sin embargo, esa planificación ha sufrido un ajuste reciente. La cantante comunicó a través de sus redes sociales que finalmente no participará en los festivales latinoamericanos previstos para marzo. Entre ellos figuraba Lollapalooza Argentina, una de las citas musicales más destacadas del calendario en la región.

En el mensaje, Aitana explicó que la decisión responde a la necesidad de centrarse en su propia gira y preparar un espectáculo que se ajuste mejor a sus expectativas artísticas. Reconoció que se trataba de una elección complicada y agradeció el apoyo de sus seguidores, subrayando que espera reencontrarse con ellos en futuras fechas.

Pese a las explicaciones, parte del público ha reaccionado con críticas, especialmente desde países donde existía expectación por su participación en festivales. Algunos seguidores han expresado frustración por cambios de última hora, mientras otros han defendido el derecho de la artista a reorganizar su agenda profesional.

La cancelación no implica un alejamiento del mercado latinoamericano. Aitana ha confirmado una gira internacional posterior que incluirá ciudades de Estados Unidos, México, Chile y Colombia, además de varios conciertos en España. También ha adelantado un espectáculo propio en Buenos Aires previsto para el 21 de octubre, dentro de esa nueva planificación.

La diferencia entre festivales y giras individuales suele ser significativa para los artistas. Los festivales imponen tiempos de actuación más breves y condiciones técnicas compartidas, mientras que los conciertos propios permiten mayor control creativo y escenográfico. Esa distinción parece haber influido en la decisión.

A la espera de más detalles sobre el calendario definitivo, la artista continúa trabajando en su próxima etapa musical, mientras el debate entre sus seguidores refleja la creciente dimensión internacional de su carrera.