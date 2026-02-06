Entrevista a Paula Mattheus: "Soy optimista: la gente quiere volver a escuchar guitarras e historias reales"

Una de las cantautoras jóvenes de nuestro país que busca consagrarse con su tercer trabajo y seguir subiendo escalones hasta llegar a 'Todo lo alto que quiera'. Un disco que presentó en la mítica Sala Galileo llena de fans y amigos que corearon cada una de las canciones mientras Paula Mattheus terminaba emocionada.

La cantautora vasca regresa con un álbum lleno de pop, folk y rock estructurado en dos mitades que conversan entre sí: una nacida del miedo y la otra de la paz. En la primera parte, Paula se abre en canal para explorar la duda, la presión y ese desorden emocional de quien siente que camina a contracorriente. Son canciones que miran de frente a las heridas y a la vulnerabilidad que supone crecer sin tener todas las respuestas.

En la segunda mitad, el disco respira luz. Aquí aparece la calma, el compromiso y el hogar. La perspectiva se amplía y se vuelve más serena; ya no se trata solo de sobrevivir, sino de apostar por lo que nos sostiene. El vértigo da paso a una nueva forma de habitar el mundo: más pausada, real y consciente.

Bajo la producción de Juan Guevara, este trabajo captura la transición entre dos versiones de una misma artista: la que teme perderse y la que, finalmente, se reconoce. Todo lo alto que quiera es el relato de ese camino, narrado con una honestidad y una madurez emocional que traspasa cada verso.

Recientemente, tuve el placer de charlar con Paula en el centro de Madrid. Hablamos a fondo sobre este nuevo trabajo, el uso del autotune, la suerte en la industria y esta época de ruido e incoherencia. También profundizamos en la influencia de Fito & Fitipaldis y en las colaboraciones que redondean este álbum.

Todo lo alto que quiera es tu tercer disco de estudio, ¿Dónde es todo lo alto que quieres llegar en la música?

Paula: Pues mira, en realidad me hace gracia porque llamarle a un disco Todo lo alto que quiera suena bastante pretencioso, pero el significado es algo totalmente diferente. Se refiere a un momento de mi vida que yo creo que he plasmado mucho en este disco, en el cual quiero dejar de esconderme, quiero dejar de sentirme pequeñita. Quiero dejar de estar en esta industria y en este mundo casi pidiendo perdón por haber llegado. Siento que en este disco he hablado todo lo alto que he querido, he dicho las cosas tal y como las siento y he mostrado una parte de mi vida muy personal y muy vulnerable. Eso es todo lo alto que quiera. No sé hasta dónde me va a llevar el disco en sí, pero sí sé que he sido muy fiel a mi propia voz en este trabajo.

Lo defines como un viaje de dos mitades. ¿Cuáles son esas dos mitades? ¿Son musicales o temáticas?

Paula: Hemos dividido este disco en dos mitades que hemos llamado Morirte ya y Vivir para siempre, refiriéndonos a una de las canciones del disco. Cuando acabábamos de hacer la selección y la producción de todas las canciones, nos dimos cuenta de que lo que tenían absolutamente todas en común es que no podrías encasillarlas ni en canción triste, ni alegre, ni de amor ni de desamor. Es un disco muy como la vida misma. Yo creo que si algo tiene la vida es que no existe la felicidad sin la tristeza; no puedes disfrutar los buenos momentos sin haber tenido unos malos.

En todas las canciones existe ese viaje. Lo hemos dividido en dos porque es verdad que la primera parte del disco es muchísimo más introspectiva, por eso se llama Morirte ya: es ese momento en el que no eres capaz de salir de ti mismo y de tu cabeza y estás hundido en esa parte. La otra parte es Vivir para siempre, que yo creo que es la única forma de hacerlo: a través de compartirte, de vivir con los demás y para los demás, dejando huella en todo lo que hagas.

¿Cómo es el sonido del disco?

Paula: En cuanto a sonido, es un disco superorgánico donde el noventa por ciento está tocado por músicos maravillosos. Es un disco con una influencia muy folky y muchas canciones también con mucho rock. Yo soy de Bilbao y he mamado mucho de toda esa parte desde muy pequeñita. Luego, pues lo típico: cuando empiezas vas probando diferentes estilos para ver en qué lugares te sientes más cómoda. Este era un disco en el que me apetecía mucho hacer eso y divertirme con la música que yo escucho también en el día a día.

¿Son Fito y Fitipaldis y Robe Iniesta una gran influencia en tu música?

Paula: Fito es una enorme referencia para cualquier persona que se haya criado en el norte, porque sus discos han sonado en mi casa hasta la saciedad. Es una persona en la que me he fijado mucho escribiendo por su forma de crear, de hacer metáforas y de contar historias. Lógicamente hay una influencia brutal de ese hombre en mi vida.

La vida no tiene autotune y tu música tampoco. ¿Crees que hay espacio todavía para la música artesanal en este mundo de música urbana e IA?

Paula: Pues mira, hace unos años igual te hubiese contestado otra cosa, pero ahora empiezo a ver la luz y a sentir mucha esperanza. Creo que, como todas las modas, cuando surgen todo el mundo quiere hacer urbano, utilizar bases y probar cosas. Ahora siento que está volviendo de nuevo lo anterior: todos queremos volver a escuchar guitarras, gente cantando e historias reales. Siento que es algo tan complicado de plasmar y de ser fiel hoy en día, que los que se han quedado ahí y han conservado esa parte un poco más purista de la música vamos a tener mucho lugar. Estoy muy optimista con este tema.

¿Sientes que no tienes suerte o que en la música hay que tenerla para triunfar?

Paula: En esa canción en concreto hablo de muchos tipos de suertes. En ese momento, en el 2024, yo venía arrastrando varias cosas el último año y sí sentí que necesitaba un poquito más de suerte en la música. Siempre he sentido que cada vez que voy a hacer algo, de repente tengo mala suerte y me lo frena. Porque os puedo asegurar que trabajar, trabajo (ja, ja).

¿Crees que vivimos en un exceso de ruido y de incoherencia?

Paula: Tendría que sacarte un pergamino (ja, ja). En esa canción reflexiono acerca de varias leches que me he pegado en estos últimos años confiando en personas equivocadas, cayendo en manos equivocadas también en mi trabajo. Sobre todo, si hablo de incoherencia, me gustaría hablar de lo enfrentados que estamos en general en esta sociedad, sumergidos en el ruido que crean las redes sociales sin pararnos a pensar que en realidad todos queremos lo mismo, queremos llegar a los mismos lugares y prosperar. Deberíamos hablar más, mirarnos más al espejo y reflexionar sobre las cosas que hacemos mal también nosotros.

¿Compones pensando en cómo se van a consumir las canciones (radios, playlists, directos)?

Paula: La verdad es que no lo pienso mucho; incluso debería empezar a hacerlo más. Si tuviese que responderte alguna, te diría que el directo. Me fijo más en cómo va a ser esa canción en vivo y cómo va a responder la gente, pero todo lo demás que venga es bienvenido, aunque no lo tengo en cuenta al componer.

¿Cómo era la Paula de 2016 vs la de 2026?

Paula: La Paula del 2016 era un saco de nervios, una tía muy impulsiva, con muy poca cabeza y muchísimo corazón. Creo que estaría flipando con varias cosas de mi vida: no solamente con lo bien que ha funcionado todo después de lo que hemos trabajado, sino también de lo serena y tranquila que estoy ahora, escribiendo sobre cosas que pensaba que no iba a ser capaz de escribir nunca.

Iñigo Quintero, Mikel Izal, Mafalda Cardenal y Yarea... ¿Qué nos puedes contar de estas colaboraciones?

Paula: En este momento de mi vida no quería utilizar las colaboraciones como el eco de este disco. Me apetecía sacar los temas que para mí eran algo un poquito más diferente y refrescante como previo al trabajo, pero sinceramente, la mandanga está dentro del disco y me la he dejado para ahí. De las colaboraciones te puedo contar que cada una me hace una ilusión tremenda; son amigos a los que admiro muchísimo. Los temas en los que están no pueden tener más sentido. Cuando los escuchéis vais a decir: "No podía ser otra persona". He tenido suerte de que quieran contar conmigo.

¿Qué planes tienes para el directo? ¿Por qué todavía no está Madrid en la lista de la gira?

Paula: Lo que puedo decir es que los planes de uno no siempre salen como uno quiere. Madrid debería haber estado este año en esa lista de conciertos, pero hemos decidido posponerlo al año que viene. ¿Por qué? Porque queremos llevar un directo muy exigente a esta gira. Vamos a hacer las salas más grandes de España y estoy apostando mucho por todo el formato del directo. Nos estamos preparando para lo que nos tocaba ya hacer en Madrid, solo que voy a tener que esperar un poquito más.