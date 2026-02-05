¿Por qué Billie Eilish ganó el Grammy a mejor canción en 2026 con un tema de 2024?

Los Premios Grammy 2026 nos han dejado una de esas galas que tardaremos en olvidar, y no solo por los momentos icónicos que ya repasamos en nuestra crónica principal. En una noche marcada por la tensión social, con potentes discursos de Bad Bunny contra las políticas migratorias de Trump y el huracán de premios de Kendrick Lamar, hay una historia secundaria que se ha convertido en el debate principal de las redes sociales: el triunfo de Billie Eilish. La cantante californiana ha logrado lo que parecía imposible, llevarse el codiciado gramófono a Canción del Año por Wildflower, un tema que, para el gran público, ya no tenía sentido que estuviera nominado.

La confusión es lógica, ya que tanto la canción como el álbum al que pertenece, HIT ME HARD AND SOFT, se lanzaron originalmente en mayo de 2024. De hecho, la propia Billie vivió una noche agridulce en la edición pasada al irse de vacío con siete nominaciones bajo el brazo. Verla ahora levantar el premio gordo en 2026 ha hecho que muchos se pregunten si ha habido un error en el sistema o si estamos ante un bucle temporal.

La explicación, aunque técnica, es muy sencilla: las reglas de la Academia permiten que una canción de un disco anterior compita si se relanza como single comercial dentro del nuevo periodo de elegibilidad, que en este caso comprendía desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Este tecnicismo ha sido el que ha permitido que Wildflower "renaciera" oficialmente ante los ojos de los votantes, pero no ha evitado que el debate se incendie entre los seguidores de otros artistas. En las últimas horas, los fans de Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Rosé y Bruno Mars han inundado X y TikTok cuestionando si el premio es justo.

El sentimiento general es de incredulidad, preguntándose cómo una balada de 2024 ha podido pasar por encima de fenómenos globales de 2025 como Abracadabra, Manchild o la omnipresente APT.. Sea como sea, Billie y Finneas han vuelto a demostrar que son los niños mimados de la Academia, capaces de ganar incluso cuando el calendario parece jugar en su contra.