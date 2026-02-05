Delaossa confirma por sorpresa su relación con Paula Cendejas

El rapero malagueño Delaossa ha hecho pública su relación sentimental con la cantante Paula Cendejas mediante una imagen compartida en una cuenta secundaria de Instagram. En la fotografía, tomada frente a un espejo, ambos aparecen abrazados, acompañados de un mensaje breve del artista: "Gracias infinitas por sostenerme". Hasta ahora no habían trascendido detalles sobre un vínculo entre ambos, lo que ha convertido la publicación en una confirmación inesperada.

La noticia llega en un momento especialmente intenso para el músico. A finales de enero, durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, Delaossa sufrió una aparatosa caída desde una estructura elevada del escenario tras fallar el arnés que debía controlar su descenso. El accidente provocó una dislocación de hombro y contusiones, aunque el artista decidió continuar el espectáculo tras recibir atención médica.

El incidente generó una gran preocupación entre los asistentes y seguidores, ya que el rapero permaneció unos instantes en el suelo antes de incorporarse y regresar al escenario. Posteriormente se confirmó que debería llevar el brazo inmovilizado durante varias semanas, aunque su evolución ha sido favorable.

En ese contexto, la publicación junto a Paula Cendejas ha sido interpretada por parte de sus seguidores como un gesto personal en medio de la recuperación. La cantante madrileña, vinculada a la escena pop y urbana, mantiene desde hace años presencia en el panorama musical español, aunque hasta ahora no se había relacionado públicamente con el rapero.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Numerosos fans han celebrado la noticia y han destacado el tono íntimo del mensaje, al tiempo que continúan enviando muestras de apoyo al artista tras el susto vivido en su concierto madrileño.

Aunque ninguno de los dos ha ofrecido más declaraciones por el momento, la confirmación llega en un periodo de gran visibilidad para Delaossa, marcado tanto por su actividad musical como por el reciente accidente y la atención mediática que este generó.