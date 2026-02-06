De una broma en la tele a un videoclip lleno de estrellas: Taylor Swift recluta a todo el reparto de Graham Norton para Opalite

Taylor Swift ha vuelto a demostrar que su mente funciona a una velocidad distinta a la del resto de los mortales. Mientras el mundo sigue asimilando el impacto de su álbum de 2025, The Life of a Showgirl —con el que ya ha logrado la proeza de superar las cifras históricas de Adele y entrar por la puerta grande en el Salón de la Fama de los Compositores—, la artista ha decidido elevar la apuesta con el videoclip de Opalite.

Pero esta vez, el estreno no es solo un evento musical, sino un movimiento estratégico de ajedrez y una lección de creatividad instantánea. La noticia ha saltado tras una cuenta atrás en su web oficial que anticipa el lanzamiento del vídeo en YouTube para este domingo, un retraso que no es casual: Swift está en pie de guerra contra la plataforma tras la decisión de esta de retirar sus reproducciones de las listas de Billboard. Al retener el estreno y priorizar la venta de su vinilo de edición limitada, Taylor lanza un dardo directo a la industria sobre cómo se deben valorar las reproducciones con publicidad.

Sin embargo, lo que realmente ha encendido las redes ha sido el análisis que la propia Taylor ha compartido en Instagram sobre la génesis del clip. La historia del vídeo Opalite nació en el lugar más insospechado: el famoso sofá rojo de The Graham Norton Show. El pasado 3 de octubre, el mismo día que el disco veía la luz, Taylor compartía programa con actores de la talla de Domhnall Gleeson, Greta Lee y Jodie Turner-Smith, además del cantante Lewis Capaldi.

Entre anécdotas y miradas a su anillo de compromiso tras los rumores de boda con Travis Kelce, surgió la chispa. Gleeson, con el clásico humor irlandés, bromeó sobre su deseo de protagonizar uno de sus vídeos musicales. Lo que para cualquier otro habría sido un comentario pasajero, para Taylor fue un guion instantáneo. "Se me ocurrió la idea al momento", ha confesado la cantante, quien apenas una semana después envió a Gleeson una propuesta formal para que fuera el protagonista absoluto de la historia.

Lo fascinante de este nuevo proyecto, escrito y dirigido una vez más por la propia Swift tras el éxito de The Fate of Ophelia, es que ha conseguido convertir un episodio de televisión en una reunión de amigos de alto presupuesto. Bajo la premisa de que fuera "un proyecto escolar para adultos, pero no obligatorio", Taylor logró reclutar a todos los invitados de aquella noche, incluido al mismísimo Graham Norton, para meterse en la piel de sus nuevos personajes especialmente Domhall Gleeson como su pareja y Lewis Capaldi en un divertido rol como fotógrafo.

En su extensa publicación, la estrella destila una emoción genuina al hablar de cómo se divirtió creando metáforas y eligiendo el vestuario para este reparto tan ecléctico. Con Opalite, Swift no solo entrega un nuevo éxito visual a sus fans, sino que transforma una entrevista promocional en una pieza cinematográfica, demostrando que en su universo, cualquier broma en un sofá puede acabar convirtiéndose en el próximo récord de ventas global.