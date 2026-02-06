Taylor Swift se prepara para presentar el videoclip de Opalite y sorprende al no estrenarlo en YouTube

La forma en que se distribuyen los videoclips musicales ha evolucionado de manera notable en la última década. Si durante años YouTube fue el canal predominante para este tipo de lanzamientos, la consolidación de plataformas de streaming ha ampliado las opciones y ha modificado las prioridades promocionales de muchos artistas.

En ese contexto se sitúa el próximo movimiento de Taylor Swift. La cantante ha anunciado que el videoclip de Opalite, tercer tema de su duodécimo álbum The Life of a Showgirl, tendrá un estreno inicial reservado a Spotify y Apple Music el 6 de febrero. Durante las primeras 48 horas, el contenido estará disponible exclusivamente para usuarios suscritos a los servicios premium de ambas plataformas.

El álbum, publicado en octubre de 2025, ha tenido una fuerte acogida comercial. Su primer sencillo, The Fate of Ophelia, acumula cifras de reproducción cercanas a los mil millones de escuchas, mientras que Opalite supera ya los 500 millones de streams y se sitúa entre las canciones más populares del disco. Estas cifras han reforzado la expectativa en torno al nuevo videoclip.

La estrategia de lanzamiento escalonado no es habitual en la industria musical, donde lo frecuente sigue siendo el estreno simultáneo en todas las plataformas. Sin embargo, diversos analistas apuntan a razones comerciales concretas. Las reproducciones en servicios como Spotify o Apple Music tienen un peso directo en determinadas listas de popularidad, mientras que las visualizaciones en YouTube han perdido relevancia en algunos sistemas de medición recientes.

Aunque no existe un comunicado oficial que confirme esa motivación, parte de la industria interpreta la decisión como un intento de concentrar las primeras escuchas en servicios que influyen más directamente en rankings como el Billboard Hot 100.

Con este movimiento, Swift vuelve a ensayar fórmulas de promoción poco convencionales, adaptándose a un entorno musical cada vez más condicionado por los datos de consumo digital y las dinámicas de las plataformas.