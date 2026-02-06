Rosalía actuará por primera vez en los BRIT Awards 2026 en una edición marcada por grandes nominaciones

Los BRIT Awards, organizados por la industria musical británica desde finales de los años setenta, se han consolidado como uno de los principales escaparates internacionales del pop y la música contemporánea. Cada edición reúne a artistas consolidados y emergentes en una gala que combina premios, actuaciones en directo y presentaciones de nuevos proyectos.

En la próxima edición de 2026, Rosalía participará por primera vez como artista invitada sobre el escenario. La cantante catalana, nominada en la categoría de Artista internacional del año, ha sido confirmada como una de las actuaciones destacadas del evento, cuya gala está prevista a finales de febrero en el Reino Unido y podrá seguirse tanto en televisión británica como a través de plataformas digitales a escala global.

La actuación llega en un momento de intensa actividad para la artista. Su disco LUX ha generado un notable impacto comercial y crítico, mientras la gira asociada al proyecto, el LUX Tour, se prepara para iniciar su recorrido internacional en los próximos meses. Este contexto ha reforzado su visibilidad en el mercado anglosajón, donde su presencia ha ido creciendo progresivamente.

Aunque el repertorio que interpretará en los premios no se ha confirmado, parte de los seguidores especula con la posibilidad de escuchar La Perla, uno de los temas que más ha interpretado recientemente en eventos televisivos y galas. Sin embargo, en redes sociales algunos fans han expresado su deseo de que opte por otras canciones del álbum LUX, argumentando que buscan ver nuevas facetas de su directo.

La gala contará también con actuaciones de figuras internacionales como Harry Styles, Olivia Dean, Wolf Alice y Mark Ronson. En el apartado de nominaciones, la competencia se presenta intensa: Rosalía comparte categoría con artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Chappell Roan. Por su parte, Lola Young y Olivia Dean encabezan la lista con cinco nominaciones cada una.

La presencia de Rosalía en los BRIT Awards refuerza su proyección internacional en una fase clave de su carrera, marcada por la expansión de su audiencia y la consolidación de su propuesta artística fuera del ámbito hispanohablante.