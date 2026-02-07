Canciones para salir de fiesta que en realidad tienen letras muy tristes

Cry For You - September

Este hit de las discotecas de mediados de los 2000 tiene, probablemente, una de las letras más melancólicas que se escucharon en esos años en la radio.

About You Now - Sugababes

Entre las melodías pegadizas se escurre una letra que dejaría a cualquiera de bajón, la verdad.

Miracle - Cascada

Puede que la bailes como si no hubiera un mañana, pero en realidad habla sobre una mujer desesperada por recuperar a su viejo amor.

Me Rehúso - Danny Ocean

Pocas canciones se han reproducido tanto en las discotecas de nuestro país, pero más vale no prestar demasiada atención a la letra si no se quiere acabar deprimido.

La Bachata - Manuel Turizo

Lo de que las bachatas tengan letras tristes es un clásico, así que Manuel Turizo no podía ser menos.

Madrid City - Ana Mena

A Ana Mena le encanta una buena letra melodramática, y siempre sabe combinarlas con una música que anime a todos a bailar.

Crying in the Club - Camila Cabello

Para cuando te apetezca salir de fiesta, pero también soltar unas cuantas lagrimitas.

El fin del mundo - La La Love You

No tan fiestera como las otras; pero, sin duda, con un plot twist que pondría triste a cualquiera.