Bad Gyal pone fecha a su nuevo disco: Más Cara llegará el 6 de marzo

La cantante y compositora internacional Bad Gyal anunció oficialmente su esperado segundo álbum de estudio, Más Cara, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo. El proyecto marca un momento decisivo en su carrera, funcionando como una declaración tanto musical como estética. A la vez, sigue consolidando la identidad de Bad Gyal como una fuerza cultural de trabajo de la música urbana. Mezclando géneros y subgéneros caribeños de manera única y personal, en Más Cara conviven el reggaeton, el R&B, el dancehall, el merengue house, el shatta jamaicano y el kompa haitiano, a través de un diseño sonoro vibrante cargado de arreglos estimulantes.

Concebido como su playlist soñada, Más Cara se inspira en los sonidos que marcaron su adolescencia y sus primeros encuentros con la música, reconectándola con las influencias que finalmente la llevaron a convertirse en Bad Gyal. Con Cromo X como productor ejecutivo, el álbum se construyó en torno a un sólido núcleo creativo de jóvenes productores talentosos, junto con la participación de reconocidas figuras de la industria cuyo trabajo ella había admirado durante mucho tiempo, y tras un poderoso intercambio creativo, se ganó su respeto. El resultado es la traducción más pura de su identidad en sonido, que los fans podrán sentir al momento de su lanzamiento.

De cara a Más Cara, Bad Gyal ha ido construyendo expectativa con una serie de lanzamientos previos al álbum, entre ellos Da Me, Última Noche junto a Ozuna y Fuma, que ofrecen un adelanto del sonido audaz, versátil y de fusión de géneros, así como de la visión segura que define el proyecto. La portada del álbum da vida a este recorrido sonoro a través de un lenguaje visual contundente, incorporando colores como el negro para transmitir elegancia y fortaleza, sin dejar de estar arraigada en la identidad esencial de Bad Gyal. La imagen refuerza uno de los temas centrales del álbum, presentando a una artista plenamente en control y sin disculpas al mostrarle al mundo exactamente quién es.

Bad Gyal ha comenzado el año con gran impulso, obteniendo tres nominaciones en la edición de este año de los Premios Lo Nuestro, entre otros, nominada en la categoría de Artista Femenina Urbana del Año. Actualmente se encuentra preparando su gira de 2026 por España, que incluye múltiples fechas con entradas agotadas en ciudades como Barcelona, Madrid y Bilbao, y también se prepara para llevar su energía característica a Primavera Sound Barcelona.