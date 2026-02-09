La familia de Plex canta 6 de febrero de Aitana y la respuesta de la cantante emociona a todo el mundo

La canción 6 de febrero, incluida en el último trabajo discográfico de Aitana, Cuarto Azul, ha vuelto a circular con fuerza en redes sociales tras la difusión de un vídeo familiar protagonizado por la familia de Plex. En la grabación, los padres del creador y su hermana interpretan el tema en un ambiente distendido, sin pretensiones y con un tono claramente cercano.

La escena coincidió con la fecha que da título a la canción, lo que favoreció su rápida difusión. El gesto llamó la atención especialmente porque Aitana mantiene una relación sentimental con Plex desde hace meses, lo que convierte a su familia política en protagonistas indirectos de la anécdota. La cantante reaccionó públicamente con un breve mensaje afectuoso —"Ay, os quiero"— que reforzó la percepción de cercanía entre ambas partes.

6 de febrero es uno de los temas más comentados de Cuarto Azul. Aitana lo presentó inicialmente en Metamorfosis, la serie documental estrenada en Netflix en la que la artista repasa su trayectoria reciente y los aspectos menos visibles de su vida profesional. La canción, concebida como una pieza emocional vinculada al desamor, ha adquirido con el tiempo una dimensión más amplia entre sus seguidores, que la han convertido en un himno coreado en conciertos y redes.

La publicación del vídeo también ha reactivado la conversación en torno a la situación actual de la artista. Desde comienzos de año, Aitana ha reducido notablemente su actividad en redes sociales y no ha compartido imágenes recientes junto a Plex, circunstancia que había alimentado especulaciones entre seguidores y prensa especializada.

Su última publicación destacada se remonta al 30 de diciembre, cuando hizo balance del año y expresó gratitud por los logros personales y profesionales alcanzados. Desde entonces, su presencia pública digital ha sido más intermitente, algo que contrasta con la intensa exposición mediática de etapas anteriores.

Aunque ni la cantante ni su entorno han realizado declaraciones adicionales, la reacción positiva al vídeo familiar sugiere una relación muy cariñosa con la familia de Plex. Mientras tanto, la canción continúa acumulando reproducciones y mantiene su presencia en la conversación musical, impulsada tanto por su carga emocional como por este tipo de episodios espontáneos que conectan con el público.