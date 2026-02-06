Nil Ojeda debuta como director de videoclips con Bane, de Lucho RK y La Pantera

La relación entre creadores digitales y la industria musical se ha intensificado en los últimos años. Influencers, realizadores y streamers participan cada vez con más frecuencia en campañas visuales, lanzamientos musicales y proyectos creativos híbridos que combinan entretenimiento online y producción audiovisual profesional.

Justo en este punto se sitúa el debut de Nil Ojeda como director de videoclips. El creador barcelonés ha asumido la dirección creativa de Bane, canción interpretada por Lucho RK y La Pantera, en un trabajo realizado a través de Batido, su recién creada agencia creativa. El lanzamiento supone su primera incursión formal en este formato dentro de la industria musical.

El videoclip destaca por una estética marcada y experimental. Efectos visuales, iluminación cuidada y una narrativa visual fragmentada conforman una propuesta que busca diferenciarse de los códigos más convencionales del género urbano. El resultado ha sido bien recibido por parte de seguidores y espectadores, que han destacado su carácter visualmente ambicioso.

Ojeda ya había desarrollado proyectos creativos en otros ámbitos. Su trayectoria en YouTube, donde se ha consolidado como uno de los creadores españoles más reconocibles, se ha caracterizado por formatos visuales elaborados y campañas promocionales poco habituales. Paralelamente, su empresa Milfshakes ha impulsado acciones publicitarias con marcas y proyectos propios que combinan marketing y creación de contenido.

La creación de Batido parece responder a esa misma línea de expansión. Aunque por ahora la agencia se ha estrenado con un videoclip musical, no se han detallado futuros proyectos ni el alcance de sus actividades. Algunos seguidores especulan con la posibilidad de nuevos trabajos audiovisuales, campañas publicitarias o incluso formatos híbridos entre música, internet y narrativa visual.

El paso de Ojeda hacia la dirección audiovisual profesional refleja una tendencia creciente: la incorporación de perfiles procedentes de internet a sectores creativos tradicionales. En un panorama donde la estética digital influye cada vez más en la cultura popular, estas colaboraciones tienden a multiplicarse y redefinir los límites entre plataformas.