Discord endurece sus normas y obligará a los usuarios a verificar su edad

Discord prepara un cambio relevante en el funcionamiento de su plataforma. La compañía ha decidido introducir un sistema de verificación de edad obligatorio para todos los usuarios, una medida que comenzará a desplegarse globalmente en los próximos meses con el objetivo declarado de reforzar la seguridad de adolescentes y menores.

El mecanismo contempla distintas vías para acreditar la edad. Entre ellas figura la estimación facial mediante inteligencia artificial o el envío de documentación oficial, como un documento de identidad. Quienes no completen el proceso pasarán a tener una experiencia limitada, con restricciones para acceder a contenidos considerados para adultos o a determinadas funciones sociales dentro de la plataforma.

Según la compañía, el cambio responde a una tendencia creciente en la regulación digital internacional, donde las plataformas tecnológicas afrontan una presión cada vez mayor para establecer controles efectivos que impidan el acceso de menores a contenidos inapropiados.

Sin embargo, la reacción de parte de la comunidad ha sido crítica. Usuarios y expertos en privacidad cuestionan la necesidad de aportar datos biométricos o documentos personales para usar un servicio que tradicionalmente se ha caracterizado por la flexibilidad y el anonimato. También se teme que el sistema genere errores en la estimación facial o suponga barreras adicionales para quienes no deseen compartir datos sensibles.

Desde el punto de vista funcional, la verificación condicionará el acceso a ciertos servidores, canales con contenido restringido o herramientas como retransmisiones en directo. Quienes no acrediten ser mayores de edad seguirán pudiendo utilizar funciones básicas, aunque con filtros más estrictos y avisos adicionales en interacciones potencialmente sensibles.

El debate continúa abierto. Mientras la empresa defiende que la protección de menores justifica la iniciativa, parte de la comunidad reclama mayor transparencia sobre el tratamiento de los datos y alternativas menos invasivas. El resultado de este pulso determinará hasta qué punto la plataforma logra equilibrar seguridad, privacidad y confianza entre sus millones de usuarios.