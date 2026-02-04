España prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años y los influencers tiemblan: "Los tiktokers serán los más afectados"

Ya es oficial: España prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 16 años. El anuncio se produjo este martes durante la intervención de Pedro Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái. En su discurso, el presidente defendió la necesidad de poner fin a lo que calificó como el "salvaje oeste digital" y garantizar un entorno en línea seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales. La propuesta se enmarca en un conjunto de cinco medidas legislativas y regulatorias dirigidas a reforzar la gobernanza de las grandes plataformas tecnológicas.

Entre los puntos más destacados figura la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Esta restricción está recogida en el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia y actualmente en tramitación parlamentaria. Con esta reforma, se elevará hasta los 16 años la edad mínima para prestar consentimiento en el tratamiento de datos personales, que en el caso de menores quedará supeditado a la autorización de padres o tutores legales.

El paquete anunciado incluye además la responsabilidad legal directa de los directivos de las plataformas por los contenidos ilegales que no sean retirados, la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos para amplificar contenido ilícito, la creación de sistemas de rastreo de discursos de odio y la investigación de posibles infracciones por parte de plataformas como TikTok, Instagram o X.

El anuncio ha tenido un impacto inmediato en el sector de la creación de contenido digital. Numerosos creadores han reaccionado públicamente al considerar que la medida puede alterar de forma significativa el funcionamiento de plataformas como TikTok, donde una parte relevante de la audiencia es menor de edad. La creadora Abby, por ejemplo, ha señalado que "los tiktokers serán los más afectados", al tratarse de una red con fuerte implantación entre adolescentes y jóvenes.

Desde el Ejecutivo, Sánchez ha defendido que la prioridad es "recuperar el control" y garantizar que las plataformas cumplan las normas "como cualquier otro actor". El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el paquete legislativo la próxima semana, dando así el primer paso formal hacia una de las regulaciones digitales más restrictivas de Europa.