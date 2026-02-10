Chappell Roan despide a su mánager por su relación con el caso Epstein

La artista pop Chappell Roan anunció esta semana que deja de trabajar con la agencia de representación Wasserman, una de las más influyentes del sector musical y del entretenimiento. La decisión se produce después de que salieran a la luz referencias al CEO de la compañía, Casey Wasserman, en documentos vinculados a la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.

Roan difundió un comunicado en el que explicó su postura: "A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia de talentos dirigida por Casey Wasserman. Exijo a mi equipo los más altos estándares y tengo el deber de protegerlos a todos. Ningún artista, agente o empleado debería jamás defender o pasar por alto acciones que contradicen profundamente nuestra moral". La cantante no acusó directamente a la empresa ni a su director de irregularidades, pero insistió en la importancia de mantener coherencia ética en su entorno profesional.

La controversia surge tras la publicación de nuevos documentos judiciales relacionados con Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell. En algunos de esos materiales aparecen menciones a figuras públicas y empresarios, entre ellos Wasserman, aunque su entorno ha negado cualquier conducta ilícita y ha defendido que esas referencias no implican responsabilidad penal.

El caso ha tenido repercusiones mediáticas inmediatas en la industria musical, donde Roan se ha consolidado como una de las voces emergentes del pop alternativo estadounidense. Analistas del sector interpretan la ruptura como un movimiento preventivo de imagen pública, habitual en un contexto en el que la reputación corporativa pesa tanto como la proyección artística.

Por el momento, la cantante no ha anunciado nueva agencia ni cambios inmediatos en su agenda profesional. Su equipo ha señalado únicamente que continuará trabajando en sus próximos proyectos musicales mientras redefine su representación.