DOS ICONOS JUNTOS

La eléctrica actuación de Chappell Roan cantando Pink Pony Club junto a Elton John en su fiesta de los Oscar

Los músicos también compartieron voces en "Don't Let the Sun Go Down on Me", y Roan hizo un cover del clásico de Elton "Your Song". La cantante actuó en la famosa fiesta para ver los Oscar que organiza cada año Elton John.