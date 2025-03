Los mejores memes de los Oscar 2025: Adrien Brody, Karla Sofía Gascón, Demi Moore y más

Los Oscar no solo tratan sobre los ganadores; seamos sinceros, también son una fuente inagotable de memes y momentos virales que quedarán en la cultura popular por años. Aunque estos premios nacieron para honrar el arte del cine, con la llegada de Internet y las redes sociales, su impacto en la sociedad moderna incluye algunos de los memes más icónicos de la historia.

Basta con recordar los Oscar de 2014, que dieron al mundo la infame (y ahora extremadamente vergonzosa) selfie grupal. En 2018, Meryl Streep animando con las manos en la boca se convirtió en un fenómeno viral, y en 2020, la expresión de disgusto de Billie Eilish con su característico cabello verde fue otro momento inolvidable que aún sigue circulando en redes.

La 97ª edición de los Oscar volvió a ser extensa—como ya es tradición—a pesar de las bromas del presentador Conan O'Brien sobre mantener un ritmo ágil. En esta ocasión, la película independiente Anora, de Sean Baker, filmada con un presupuesto de 6 millones de dólares y ganadora de la Palma de Oro en Cannes, arrasó con cinco estatuillas de seis nominaciones. Entre sus victorias destacaron Mejor Director, Montaje y Guion Original (todos para Baker), Mejor Actriz para Mikey Madison—superando a Demi Moore y Karla Sofía Gascón—y, finalmente, Mejor Película.

Este año, la ceremonia dejó múltiples momentos virales ampliamente comentados en redes sociales: desde la actuación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, hasta los sarcásticos comentarios de Conan O'Brien, pasando por el extenso discurso de Adrien Brody, la inesperada aparición de Mick Jagger y la victoria de Mikey Madison como Mejor Actriz.

No sabiamos que podía suceder y sólo teniamos dos cosas claras que finalmente se produjeron: la gala sería larga y nadie quería que ganara Emilia Pérez.

Los mejores momentos de la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Oscar 2025 no solo fue un desfile de elegancia y glamour, sino también una fuente inagotable de creatividad para los internautas, quienes inundaron las redes sociales con memes ingeniosos y reacciones.

Miley Cyrus sorprendió a todos al aparecer con cejas decoloradas y un peinado de ondas sueltas, lo que generó una avalancha de comentarios criticando y alabando su arriesgado look.

El actor Timothée Chalamet optó por un llamativo traje amarillo que no pasó desapercibido. Los usuarios de redes sociales rápidamente lo asociaron con todo tipo de referencias, desde personajes animados hasta señales de advertencia, demostrando una vez más su ingenio para crear contenido viral.

Aunque sin duda de los momentos más comentados fue el beso que Halle Berry le dio a Adrien Brody en la alfombra roja, rememorando el icónico momento de hace 22 años cuando el ganó su primer Oscar.

Los ácidos comentarios de Conan O'Brien sobre Karla Sofía Gascón, Timothée Chalamet y Drake

Conan O’Brien brilló como presentador, destacando tanto por su ingenio en las bromas como por su elaborado número musical de apertura. Durante la gala, bromeó con Timothée Chalamet sobre su llamativo traje amarillo (“Esta noche no te atropellarán en tu bicicleta”) y su juventud, mostrando una ecografía y afirmando que era una foto de un Timothée aún más joven. También abordó con astucia, pero sin malicia, la polémica en torno a los tuits de Karla Sofía Gascón, estrella de Emilia Pérez.

Uno de sus comentarios más afilados fue sobre la película Anora, que emplea la palabra "joder" 479 veces: "Tres más que el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón", bromeó. Luego, dirigiéndose directamente a la actriz, añadió con picardía: "Karla, si vas a tuitear sobre los Oscar, recuerda: mi nombre es Jimmy Kimmel".

O’Brien también hizo referencia a la rivalidad entre los raperos Kendrick Lamar y Drake. Durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, Lamar interpretó Not Like Us, un tema que en su versión original incluye una acusación directa contra Drake. Aunque en el espectáculo Lamar omitió la palabra “pedófilo”, O’Brien no tuvo reparos en mencionarla en plena gala, lo que provocó reacciones de asombro entre el público.

Su presentación fue absurda, divertida y marcó el tono perfecto para una ceremonia que, de no ser por él, habría sido bastante convencional.

La broma de Mick Jagger con Bob Dylan

El legendario líder de los Rolling Stones apareció la noche del domingo en la 97ª edición de los Premios de la Academia para presentar el galardón a la Mejor Canción Original, que finalmente fue para El Mal, de Emilia Pérez, dejando una vez más a la icónica Diane Warren sin premio, por octava ocasión.

"Me siento muy honrado de haber sido invitado a entregar el premio a la Mejor Canción Original esta noche", expresó Jagger. "Pero, por mucho que disfrute hacerlo, no fui la primera opción para presentar este premio. En realidad, los productores querían que Bob Dylan lo hiciera".

El músico, de 81 años, añadió que Dylan, de 83, rechazó la propuesta porque, según él, "las mejores canciones de este año estaban, obviamente, en la película A Complete Unknown".

Jagger concluyó con humor: "Bob dijo: 'Deberían buscar a alguien más joven'. Y yo respondí: '¡Bueno, soy más joven que Bob, así que lo haré!' Así que aquí estoy".

La inesperado victoria de Mickey Madison

Una de las mayores sorpresas y de los momentos más comentados en las redes sociales fue la victoria de Mikey Madison como Mejor Actriz por su papel en "Anora", superando a la favorita Demi Moore, nominada por "La Sustancia".

Los internautas no tardaron en reaccionar, creando una avalancha de comentarios. Algunos usuarios destacaron la inesperada victoria de Madison, comparándola con tramas de películas de suspenso, mientras que otros se centraron en la reacción de Moore al no recibir el galardón.

Por último destacar el segundo Premio Oscar de Adrien Brody que ha estado marcado por un discurso largo y pausado que muchos espectadores han llegado a comparar con The Brutalist.

Adrien Brody se alzó con el Oscar a Mejor Actor en 2003 por 'El Pianista' e hizo historia al convertirse en el actor más joven en ganarlo, con 29 años. Hoy, 23 años después, ha vuelto a triunfar como el ganador del Premio Oscar 2025 a Mejor Actor Principal que le fue entregado por Cilian Murphy.

Los agradecimientos del actor se han extendido tanto en el tiempo que el hilo musical que 'echa' a los ganadores del escenario ha empezado a sonar, y en ese momento Brody ha reaccionado de manera un tanto cortante: "Voy a terminar, por favor, paren la música. He hecho esto antes, no es mi primer rodeo."

Una ceremonía llena de premios, de victorias, de looks sorprendentes, de humor y de momentos virales para el recuerdo.