La dura respuesta de ChatGPT al ser preguntada por un usuario sobre temas amorosos: "No te recomendaría hablar con esa persona"

Las redes sociales se han convertido en el escenario de todo tipo de confesiones, y también de experimentos emocionales. Esta vez, la atención se ha centrado en una breve, pero contundente, interacción con ChatGPT. Un usuario de X (antes Twitter) compartió públicamente la respuesta que recibió del chatbot tras exponerle, aparentemente, un dilema amoroso. "Basado en lo que me has contado, no te recomendaría volver a hablar con esa persona", fue la escueta pero lapidaria conclusión que ofreció la inteligencia artificial.

El tuit fue acompañado de una frase que encapsula a la perfección el desconcierto del autor: "No le vuelvo a contar nada". A partir de ahí, el mensaje se viralizó rápidamente, no tanto por el drama sentimental que sugiere, sino por la frialdad quirúrgica de la respuesta. Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios comenzaron a mencionar a amigos para los que, según ellos, también aplicaría esa sentencia, mientras otros reflexionaban sobre los límites del uso de herramientas digitales para gestionar emociones humanas.

Lo que parecía una anécdota aislada ha abierto un pequeño debate sobre el papel de la inteligencia artificial en asuntos del corazón. ¿Puede una máquina comprender los matices de una relación? ¿Es prudente pedirle consejo sentimental a un algoritmo? Para algunos, la imparcialidad de la IA puede ser útil frente al autoengaño; para otros, esa falta de emoción hace que sus consejos resulten inútiles o incluso hirientes.

Aunque no se conocen los detalles concretos del caso, lo que sí ha quedado claro es que, en cuestiones de amor, las respuestas automáticas pueden ser más contundentes que cualquier charla entre amigos. En este caso, bastaron quince palabras para remover las aguas del siempre turbulento mar emocional de internet.