¿Hay demasiados conciertos? Una chica de San Blas advierte de las molestias causadas a los vecinos por los shows en el Metropolitano

Los conciertos en el estadio Metropolitano, en el madrileño distrito de San Blas-Canillejas, se han convertido en uno de los temas más comentados de los últimos días. Una joven residente en las inmediaciones del estadio ha hecho público en TikTok su hartazgo con los eventos multitudinarios que, según denuncia, están deteriorando la calidad de vida de los vecinos.

La gota que ha colmado el vaso han sido los recientes conciertos de Ed Sheeran, que marcaron el inicio de una intensa agenda musical con 14 fechas confirmadas para este verano. Pero la preocupación no se detiene ahí: ya hay 10 conciertos programados para 2026, todos protagonizados por Bad Bunny. "A los conciertos de Bad Bunny van a venir a San Blas casi medio millón de personas en dos semanas. Esto no es normal ni se puede permitir", afirmaba la vecina en uno de sus vídeos.

En su publicación, muestra una grabación del concierto de Sheeran desde el exterior del estadio, donde se escucha la música con notable claridad. "Se escucha como si estuvieras allí mismo. Los vecinos se van a volver locos por el ruido", explica, apuntando también a los problemas de movilidad. "El otro día, un trayecto de autobús de media hora lo hice en más de una hora", añade.

La joven también pone el foco en los efectos colaterales: aceras ocupadas por coches, accesibilidad reducida para personas con movilidad limitada y la constante alteración del descanso vecinal. "No podemos salir ningún sábado a la calle sin preocuparnos de si podremos aparcar el coche o coger el autobús", lamenta.

La situación recuerda a la vivida en el entorno del Santiago Bernabéu, donde las protestas vecinales acabaron forzando la suspensión de conciertos. Algunos usuarios han respondido con escepticismo: "En el Metropolitano se llevan haciendo conciertos desde el 2018… no entiendo que os quejéis ahora…". Otros restan importancia al horario: "No son ni las 2, 3, 4 de la mañana… son horas normales, en pleno verano". Aunque no hay visos de cancelaciones, el debate está servido: ¿hasta qué punto el ocio de unos justifica las molestias de otros?