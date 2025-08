Su barco se hunde, deciden grabar un TikTok bailando y se hacen virales

Siempre es importante saber ver el lado bueno de las cosas; y, cuando parece que no hay forma de encontrar el lado positivo a una desgracia, puedes recurrir a la mentalidad influencer: ¡monetízalo! Esto es precisamente lo que hicieron esta pareja de creadores de contenido, que tuvo un grave problema con su barco y tuvieron que ser testigos de cómo se hundía. La mentalidad avispada de estos tiktokers los llevó a coger los limones que les habían tocado y hacer una buena limonada; en este caso, un vídeo de TikTok que prometía hacerse viral.

Y así ha sido, ya que la divertida interpretación musical sobre el barco hundiéndose les ha servido para acumular millones de impresiones y varios cientos de miles de likes. El contraste de la chica tratando de remar con las manos hasta la costa mientras él baila de forma despreocupada es todo lo que ha hecho falta para arrancar una sonrisa a todos los que se han cruzado con el vídeo. Y así, poco a poco, se ha hecho tremendamente viral.

Por supuesto, si los creadores del vídeo se han tomado las cosas con humor, los espectadores no podían ser menos: "Creo que ahí no se puede aparcar", decía uno de los comentarios con más likes del vídeo. Todavía no está claro lo que ocurrió con el barco en cuestión, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que sus dueños tendrán que pagar una buena suma de dinero para recuperarlo, si es que es posible. Y si no, comprar uno similar les costará una verdadera fortuna, por no hablar de que el dinero invertido en el anterior estará hundido, literalmente, en el fondo del mar.