Por qué una pala es el arma perfecta en caso de apocalipsis zombie

Vale, sí, no van a aparecer de repente zombies por la calle mañana. Igual que tampoco iba a brotar una pandemia, producirse un apagón nacional o tener lugar una tormenta de nieve capaz de enterrar una ciudad. Nunca sabemos cuál será la próxima muesca en la ajetreada vida del ciudadano del siglo XXI, así que tampoco vamos a descartar por completo que puedas verte en una situación en la que tengas que defenderte con violencia ante algo desconocido. Dado que no vivimos en Estados Unidos no es como si pudiésemos ir al supermercado a por un arma de fuego. Hay que apañarse con lo que hay por casa.

Probablemente estés pensando en cuchillos, quizá incluso en algún bate que tengas por ahí perdido. Puede que hasta en alguna raqueta. Pero, sobre todo si vives en un entorno más rural, tienes a tu alcance un sistema de defensa muy completo: la todopoderosa pala. Sí, con ella puedes cavar y puedes golpear, pero sus ventajas ofensivas y defensivas son mayores de las que parecen a simple vista. ¿No nos crees? Obsérvalo con tus propios ojos:

Una pala es larga, así que tiene buen alcance. Eso es bueno para estar a salvo de mordiscos zombies. Su diseño está hecho para aguantar repetidos golpes y atravesar materiales, así que podrás encargarte de muchísimos no-muertos con cuidados mínimos. También es útil como pequeña protección frente a proyectiles menores. Aplastar, cortar, atravesar y hasta lanzarla en caso de emergencia: todo eso puedes hacer con la pala, emulando a diferentes armas que podrían realizar tan solo una de esas funciones. De hecho, históricamente han existido armas que apuestan por ser a la par una pala y una herramienta de combate, enfatizando los puntos fuertes que posee en cualquier situación. Así que insistimos: con suerte no lo viviremos, pero una pala será tu mejor compañera si te encuentras viviendo un apocalipsis zombie.