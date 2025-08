El influencer chino Chicken Papi sorprende a todos al contar cómo fue su adolescencia en España: "Me voy a desmayar"

Cuando unos padres deciden migrar para salir adelante y tener un mejor futuro, muchas veces cargan con tanto esfuerzo y sacrificio que terminan trasladándolo incluso a sus propios hijos de manera inconsciente. Aunque lo hagan desde el amor, esa presión puede llegar a marcar la infancia y la adolescencia de quienes más quieren.

Esto es justo lo que ha contado Chicken Papi en su podcast explicando como desde pequeño vivió atrapado en el deseo de ayudar a sus padres y el derecho de querer vivir su propia adolescencia sin tantas responsabilidades.

Ha sido en el último episodio de su podcast Un chino y medio que tiene junto a Jiajunyin2 y en el que contaron con la presencia como invitado del psicólogo y luchador de MMA de Xavier Rigau.

"Mis padres abrieron un restaurante y me dijeron": “Tienes que ayudarnos” “no me preguntaron si podía o quería”, relató el influencer al recordar como desde la madrugada ayudaba en el negocio familiar, en las mañanas iba a la escuela y luego en la tarde retomaba el trabajó con sus padres: "Llegó un día que dije, me voy a desmayar, me voy a casa a dormir porque no puedo más”.

Durante la charla, el psicólogo Xavi Rigau aportó una reflexión clave al tema: "Una madre o un padre siempre va a querer lo mejor para un hijo, el problema es que sepa cómo hacerlo”. Esa frase dio pie a que Chiken Papi compartiera cómo, incluso cuando quiso formalizar su compromiso con el restaurante, sus padres le ofrecían 1.500 euros sin vacaciones y fuera de ahí le ofrecían 1.600 euros con vacaciones y mejores condiciones: “¿Cómo me das esto sabiendo que tengo esto otro?”

Con esta historia, Chiken Papi pone sobre la mesa una íntima conversación, pero necesaria, la de los hijos que crecen con la mochila emocional de sus padres a la espalda. Y lo hace desde la honestidad, abriendo un espacio de empatía para muchos otros jóvenes que viven o han vivido lo mismo con sus padres.