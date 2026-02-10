Bad Bunny hace historia y bate un récord espectacular al firmar el espectáculo más visto en la historia de la Super Bowl

El intermedio musical de la Super Bowl volvió a ocupar el centro de atención mundial este año con la actuación de Bad Bunny. El artista puertorriqueño encabezó el tradicional espectáculo de medio tiempo, uno de los espacios televisivos más codiciados, y logró reunir una audiencia récord que supera a todas las actuaciones anteriores en la historia del evento.

Los datos preliminares apuntan a que el show superó los registros de ediciones recientes, consolidándose como el más visto hasta la fecha. Este hito confirma el creciente peso de la música latina en los grandes eventos internacionales y refleja la capacidad de convocatoria global del artista, cuya popularidad trasciende fronteras lingüísticas y geográficas. En total, Benito habría conseguido superar la impresionante barrera de los 135 millones de espectadores simultáneos.

El impacto no se limitó a la retransmisión televisiva: la actuación de Bad Bunny también se convirtió en la que más reproducciones ha acumulado en YouTube en sus primeras 24h con nada más y nada menos que 48 millones. Por otro lado, tras la actuación, las reproducciones de su catálogo musical experimentaron un aumento notable en plataformas digitales, con picos especialmente visibles en las canciones interpretadas durante el espectáculo. Este fenómeno suele repetirse tras la Super Bowl, pero en esta ocasión el crecimiento ha sido especialmente acusado.

El show también destacó por su puesta en escena y su carga simbólica. Bad Bunny incorporó referencias culturales latinoamericanas y mensajes relacionados con la identidad, la diversidad y la pertenencia, elementos que diversos analistas consideran clave para explicar la resonancia del espectáculo. La propuesta escénica apostó por una narrativa visual muy marcada y por una producción que combinó tradición y estética contemporánea.

La actuación se suma a una lista histórica de espectáculos memorables en la Super Bowl, donde han participado figuras como Michael Jackson, Beyoncé, Prince o Rihanna. Sin embargo, las cifras de audiencia sitúan el recital del artista puertorriqueño en una posición singular dentro de esa tradición.

Más allá del récord puntual, el resultado parece confirmar una tendencia de fondo: la consolidación de artistas latinos en el centro de la cultura pop global. La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl no solo ha sido un éxito de audiencia, sino también un indicador del momento que vive la música en español en el circuito internacional.