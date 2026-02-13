¿Spreen será uno de los boxeadores de La Velada del Año 6? El streamer argentino lo deja caer en redes

La organización de La Velada del Año 6 encara las semanas previas a su anuncio oficial de participantes, y este momento, como es normal, tradicionalmente dispara rumores en torno a posibles combates. El evento, impulsado por el universo del streaming y el entretenimiento digital, se ha consolidado como una de las citas más mediáticas del calendario online.

Hace unos días, el streamer Ibai Llanos confirmó que la presentación de boxeadores tendrá lugar el 9 de marzo a las 19:00 horas. Desde ese anuncio, las comunidades digitales han intensificado las especulaciones sobre quiénes protagonizarán la nueva edición.

Uno de los nombres que más fuerza ha cobrado es el del creador argentino Spreen. El detonante fue un mensaje publicado en X en el que afirmaba: "Esta Velada se pica sí o sí". La frase, sin contexto adicional, fue interpretada por muchos seguidores como una pista sobre su posible participación.

El propio Ibai reaccionó públicamente al mensaje con un comentario irónico preguntando qué significaba, lo que contribuyó a alimentar aún más la conversación en redes sociales.

La otra incógnita gira en torno a un hipotético rival. En ocasiones anteriores, el creador argentino ha señalado que no pelearía contra Juan Guarnizo por la diferencia física entre ambos, ni contra Rubius, a quien considera un referente personal. También ha sugerido que solo aceptaría un combate en condiciones competitivas equilibradas y frente a alguien sin experiencia previa en el ring del evento.

A falta de confirmaciones oficiales, el escenario sigue abierto. La expectación en torno al anuncio de marzo marcará si estas hipótesis se convierten en realidad o permanecen como simple especulación.