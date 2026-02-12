La reacción de Alonso López al vídeo de Lola Lolita con Ibelky que ha sorprendido a las redes

Lola Lolita publicó recientemente un vídeo en TikTok en el que aparecía bailando junto a su expareja Ibelky, Sofía Surferss y la expareja de esta última. La grabación, aparentemente recuperada como recuerdo, incluía un mensaje sobreimpreso que decía: "¿Cómo olvidar este cuarteto?".

La escena no tardó en generar reacciones entre sus seguidores. Muchos usuarios centraron sus comentarios en cómo podría interpretar el vídeo Alonso López, actual pareja de la influencer. Las especulaciones sobre posibles celos o incomodidad se multiplicaron rápidamente, algo habitual cuando las relaciones sentimentales de figuras públicas coinciden con contenidos antiguos o recuerdos compartidos.

Sin embargo, la respuesta llegó directamente del propio Alonso López y cambió el tono de la conversación. El joven dejó un comentario en la publicación que pronto se viralizó: "Me encanta que se crean que me fuese a importar que suba eso, lo bonito de la vida es guardarte los buenos recuerdos del pasado, aprender de lo malo y progresar sabiendo que es una etapa que está cerrada y no recordarlo con odio, como algo malo o rencor, si ella estuvo con una persona es porque pasaban tiempo de calidad, al igual que yo tengo mi pasado y guardo buenos recuerdos de él, dejando de lado lo malo y sabiendo que ahora estoy más feliz".

El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de madurez emocional. Numerosos comentarios destacaron la naturalidad con la que aborda las relaciones pasadas y la ausencia de reproches o incomodidad ante la exposición pública de esos recuerdos.

También hubo quienes señalaron que este tipo de reacciones contribuyen a normalizar una visión menos conflictiva de las relaciones anteriores, especialmente en un entorno como el de las redes sociales, donde la exposición constante suele amplificar cualquier gesto.

Por ahora, ni Lola Lolita ni Alonso López han hecho más declaraciones al respecto, pero la respuesta del joven ha terminado convirtiéndose en el elemento más comentado de una publicación que, en principio, solo pretendía rescatar un recuerdo compartido.