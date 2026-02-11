Javi Buyer estalla como nunca contra la Kings League: "No soy gilipollas, no regalo mi tiempo"

La Kings League nació como un proyecto impulsado por creadores de contenido vinculados al mundo digital y al entretenimiento deportivo. Desde su lanzamiento, el formato ha combinado fútbol siete, espectáculo y presencia constante de streamers y figuras de internet, que asumían el rol de presidentes y rostro público de los equipos.

Con el crecimiento de la competición, su estructura ha ido profesionalizándose. Nuevos patrocinadores, expansión internacional y mayor presencia mediática han transformado el funcionamiento interno, lo que ha generado debates recurrentes sobre el peso real de los creadores dentro del proyecto. En ese contexto se sitúa el último episodio protagonizado por Javi Buyer.

El presidente del xBuyer Team expresó su descontento en el chat de un directo oficial de la liga. Allí afirmó que los presidentes han pasado de ser impulsores del proyecto a convertirse, en sus palabras, en "el youtuber de turno que juega su equipo a X hora el domingo a cambio de 4 duros". Buyer defendió que la liga nació como una iniciativa de creadores españoles cuyo objetivo era dar visibilidad global a sus equipos y consideró que ese espíritu inicial se ha diluido.

En el mismo mensaje también criticó las peticiones constantes para participar en contenidos promocionales sin compensación económica. Según escribió, recibir solicitudes para aparecer en directos o acciones de la liga "a cambio de nada" no resulta razonable, insistiendo en que no está molesto pero que tampoco piensa "regalar su tiempo".

Estas declaraciones llegan pocos días después de otros movimientos que han alimentado la percepción de cambios internos en la competición, como el anuncio del periodista y streamer Gerard Romero de reducir su implicación en el proyecto. Aunque la organización no ha respondido públicamente a las críticas de Buyer, el debate sobre la implicación, el reconocimiento y la profesionalización de los presidentes vuelve a situarse en primer plano.

La evolución de la Kings League continúa marcada por una tensión que, por ahora, sigue generando posiciones encontradas entre algunos de sus protagonistas.