¿TheGrefg e IlloJuan se enfrentarán en La Velada del Año 6? El rumor coge cada vez más fuerza

El rumor sobre un posible combate entre TheGrefg e IlloJuan en La Velada del Año 6 ha comenzado a circular en redes y plataformas de streaming tras la intervención del creador de contenido Javi Oliveira, conocido por tratar información vinculada al mundo digital y la prensa del corazón. Sin confirmación oficial por parte de Ibai Llanos ni de los propios implicados, la hipótesis ha ganado visibilidad en apenas unos días.

Oliveira ha señalado que ambos streamers podrían enfrentarse en la próxima edición del evento de boxeo amateur más seguido del ecosistema hispanohablante. El creador ya ha acertado en ocasiones anteriores con algunas informaciones relacionadas con el sector, lo que ha contribuido a que el comentario se amplifique entre la comunidad online, aunque continúa siendo, por ahora, una posibilidad sin respaldo institucional.

La idea no resulta completamente inesperada. IlloJuan había manifestado públicamente su interés en subirse al ring en futuras ediciones de La Velada. De hecho, en su momento llegó a lanzar un reto abierto a Xokas, otro creador destacado del streaming español. Aquella invitación no prosperó, pero dejó clara su disposición a participar en el formato impulsado por Ibai.

En el caso de TheGrefg, el combate supondría un regreso al cuadrilátero tras su participación en la edición anterior, donde se enfrentó al colombiano WestCol en uno de los duelos más comentados de la noche. Aquella experiencia reforzó su perfil dentro del evento y consolidó su presencia como figura recurrente en el ecosistema de grandes espectáculos digitales.

Oliveira también ha apuntado que la organización estaría valorando repetir el estadio de La Cartuja, en Sevilla, como sede del evento, una elección que ya funcionó en la pasada edición por capacidad y repercusión mediática. Sin embargo, tampoco existe confirmación oficial sobre la localización.

A la espera del anuncio formal de los combates, el interés por La Velada del Año 6 continúa creciendo. La combinación de deporte y espectáculo mantiene al evento como uno de los grandes focos de atención del streaming en español.