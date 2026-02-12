Perxita carga contra DjMario en pleno temporal de tensión en la Kings League

La Kings League atraviesa uno de sus momentos habituales de mayor actividad: el mercato. Este periodo, dedicado a movimientos de plantilla, anuncios y estrategias comunicativas de los equipos, suele intensificar la exposición pública de sus presidentes, muchos de ellos creadores de contenido acostumbrados al directo y a la interacción constante con sus comunidades.

En ese contexto, Perxita expresó su malestar con DjMario durante una retransmisión en streaming. El presidente se mostró crítico con el enfoque comunicativo de su homólogo y no evitó entrar en el fondo del conflicto. "Normal que su gente vaya a echar mierda si su presidente va diciendo que no le han avisado, cuándo es mentira. Pero yo lo entiendo, porque tienes a un presidente que en vez de hacer un show sobre mantener o no a sus jugadores, está haciendo un show en el que dice "no me han escrito", "qué feo lo que han hecho", "no nos han avisado". Normal que su gente vaya a echar mierda. Su show en vez de basarse en crear expectación, se basa en decir mentiras", afirmó.

Las declaraciones han alimentado una discusión que no se limita a lo deportivo. Parte de la identidad de la Kings League reside precisamente en la mezcla entre competición y espectáculo, y la forma en que cada presidente comunica decisiones o conflictos forma parte del propio producto.

Esta polémica se suma a otras tensiones recientes dentro de la liga. Hace apenas unos días, Javi Buyer, presidente del xBuyer Team, mostró su descontento con el papel que los creadores consideran que están desempeñando actualmente en el proyecto, sugiriendo que su implicación ha perdido peso respecto a los inicios.

También se produjo recientemente el anuncio del periodista y streamer Gerard Romero de reducir su participación vinculada a la competición, otro síntoma de un momento de reajuste en la estructura mediática que rodea a la liga.

Por ahora, DjMario no ha respondido públicamente a las palabras de Perxita. Mientras tanto, el mercato sigue avanzando y, con él, un clima de expectación que combina fichajes, rumores y un creciente debate sobre el rumbo del proyecto.