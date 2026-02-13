Pablo Alborán se sincera sobre su mayor inspiración a la hora de crear canciones

Pablo Alborán ha decidido que es el momento de volver a empezar, pero con el equipaje lleno de aprendizajes. El artista malagueño ha hablado con Europa Press para presentar ‘Global Tour KM0’, la gira más ambiciosa de su trayectoria que arranca este mes de mayo tras el éxito de su último disco. Con un sonido que consolida su madurez artística, Alborán promete un viaje que une sus clásicos de siempre con la innovación de temas como "Vámonos de aquí" o "Planta 7", donde colabora con maestros de la talla de Vicente Amigo. Esta gira no es solo un tour, es una declaración de intenciones: unificar la pasión de sus inicios con la potencia de un directo que recorrerá España, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Durante el encuentro, Pablo se ha sincerado sobre el motor que mueve sus nuevas composiciones. Reconoce que, aunque el amor da un brillo especial a los ojos, el dolor sigue siendo un refugio creativo inigualable. Para el malagueño, los lugares oscuros y la tristeza suelen transitar los caminos más interesantes para el arte, algo que se refleja en la honestidad de sus 14 nuevas canciones. Sin embargo, ese peso emocional se equilibra con una energía arrolladora que, según confiesa entre risas, mantiene a base de "mucho suplemento vitamínico" y una gratitud infinita hacia un público que no deja de sorprenderle, ya sea en Madrid o a 6.000 kilómetros de casa.

Uno de los puntos clave de este nuevo momento vital es la búsqueda del equilibrio. Pablo explica que ha dejado atrás esa etapa en la que separaba drásticamente lo profesional de lo personal. Ahora, trabajar con su hermano o rodearse de amigos y familia durante los rodajes y giras le permite estar más relajado y mostrarse mucho más real sobre el escenario. "Soy más yo cuando los míos me acompañan", afirma, subrayando que esa cercanía es precisamente lo que busca en este 'Global Tour': recuperar la sensación de aquel niño que cantaba sin saber que alguien le escuchaba, priorizando la emoción pura sobre la magnitud del estadio.

Pero no todo son luces y escenarios kilométricos. Alborán mantiene los pies en el suelo gracias a lo que él llama "pequeños lujos naturales". Al preguntarle qué es lo que más feliz le hace al terminar un concierto, la respuesta es tan honesta como sorprendente: llegar al hotel, pedir una pizza y comérsela en la cama. Se define como un "adicto a la normalidad", un refugio cotidiano que le permite ver las cámaras y los focos como una diversión y no como una carga, ayudándole a recorrer su carrera de una manera mucho más honesta.

La gira, que arranca en Chile antes de aterrizar en España el 2 de mayo en Bilbao, pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla, y guardará sorpresas y colaboraciones que el artista aún no ha querido desvelar del todo. Entre concierto y concierto, Pablo no descuida su faceta interpretativa; aunque prefiere mantener el misterio sobre sus proyectos actuales frente a la cámara, confirma que está rodando y "sin parar". Con el contador a cero y las maletas listas, Pablo Alborán inicia su viaje más global con la humildad del que sabe que, a veces, para avanzar hay que volver al kilómetro cero.