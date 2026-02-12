Noches del Botánico presenta el cartel completo de su décimo aniversario con Tom Jones, OMD, John Legend, Biffy Clyro o Van Morrison

Acabo de salir de la presentación del décimo aniversario de Noches del Botánico y, tras escuchar a los organizadores y disfrutar de los directos de Santamarta y Ginebras (apuntad el 20 de marzo, que las chicas sacatran su nuevo disco), la conclusión es clara: estamos ante uno de los mejores festivales de España que mantiene su esencia y su nivel año tras año.

Del 3 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII volverá a ser el epicentro musical de Madrid. Pero no es una edición más; son 54 conciertos y más de 60 artistas para celebrar diez años de un ciclo que ya es patrimonio de la ciudad.

Lo que hace especial al Botánico es ese equilibrio entre "viejos conocidos" y apuestas arriesgadas. Este año vuelven a casa leyendas que nos han regalado noches inolvidables como Van Morrison, Tom Jones, Rubén Blades o el virtuosismo de Pat Metheny.

Pero el festival no vive solo del pasado. Me ha sorprendido ver incorporaciones tan potentes como Garbage, John Legend, OMD o el curioso proyecto Beat (con Tony Levin y Steve Vai). Además, la apuesta por el talento nacional sigue firme: desde las tres fechas de Rigoberta Bandini hasta el homenaje al Omega de Morente y Lagartija Nick, que serán los encargados de inaugurar esta edición tan especial.

No es habitual que un festival llegue a su presentación con 65.000 entradas vendidas y 9 'sold outs' (Rick Astley, ZZ Top o Belle & Sebastian ya han colgado el cartel de no hay billetes). Esto confirma que el público no solo va por el artista, sino por la experiencia:

El entorno: Esas zonas verdes donde desconectar del asfalto.

La logística: Apertura a las 19:30h (ojo, 19:00h para Van Morrison) para disfrutar de la vinoteca y el mercadillo.

La comodidad: Un festival sostenible y sin las aglomeraciones de los grandes macroeventos.

Si te has quedado con ganas de las nuevas confirmaciones (Jean-Michel Jarre, Love of Lesbian o Danny Elfman), marca el calendario: las entradas salen a la venta este martes 17 de febrero a las 12:00h en su web oficial y El Corte Inglés.