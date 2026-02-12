CICLO DE CONCIERTOS
Noches del Botánico presenta el cartel completo de su décimo aniversario con Tom Jones, OMD, John Legend, Biffy Clyro o Van Morrison
He estado en la presentación del décimo aniversario de Noches del Botánico y la edición de este 2026 viene dispuesta a hacer historia. Con más de 50 conciertos confirmados, directos de Santamarta y Ginebras para abrir boca y un cartel que mezcla leyendas con grandes debuts, aquí te cuento todas las novedades de la cita imprescindible del verano en Madrid.
Acabo de salir de la presentación del décimo aniversario de Noches del Botánico y, tras escuchar a los organizadores y disfrutar de los directos de Santamarta y Ginebras (apuntad el 20 de marzo, que las chicas sacatran su nuevo disco), la conclusión es clara: estamos ante uno de los mejores festivales de España que mantiene su esencia y su nivel año tras año.
Del 3 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII volverá a ser el epicentro musical de Madrid. Pero no es una edición más; son 54 conciertos y más de 60 artistas para celebrar diez años de un ciclo que ya es patrimonio de la ciudad.
Lo que hace especial al Botánico es ese equilibrio entre "viejos conocidos" y apuestas arriesgadas. Este año vuelven a casa leyendas que nos han regalado noches inolvidables como Van Morrison, Tom Jones, Rubén Blades o el virtuosismo de Pat Metheny.
Pero el festival no vive solo del pasado. Me ha sorprendido ver incorporaciones tan potentes como Garbage, John Legend, OMD o el curioso proyecto Beat (con Tony Levin y Steve Vai). Además, la apuesta por el talento nacional sigue firme: desde las tres fechas de Rigoberta Bandini hasta el homenaje al Omega de Morente y Lagartija Nick, que serán los encargados de inaugurar esta edición tan especial.
No es habitual que un festival llegue a su presentación con 65.000 entradas vendidas y 9 'sold outs' (Rick Astley, ZZ Top o Belle & Sebastian ya han colgado el cartel de no hay billetes). Esto confirma que el público no solo va por el artista, sino por la experiencia:
El entorno: Esas zonas verdes donde desconectar del asfalto.
La logística: Apertura a las 19:30h (ojo, 19:00h para Van Morrison) para disfrutar de la vinoteca y el mercadillo.
La comodidad: Un festival sostenible y sin las aglomeraciones de los grandes macroeventos.
Si te has quedado con ganas de las nuevas confirmaciones (Jean-Michel Jarre, Love of Lesbian o Danny Elfman), marca el calendario: las entradas salen a la venta este martes 17 de febrero a las 12:00h en su web oficial y El Corte Inglés.
