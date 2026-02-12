Rosalía levita en el desierto para el vídeo de Sauvignon Blanc, su clip más simbólico

Rosalía ha publicado el videoclip de Sauvignon Blanc, la nueva entrega audiovisual vinculada a su último disco, Lux. El vídeo, estrenado en plataformas digitales, continúa la línea estética que la cantante catalana ha ido desarrollando en esta etapa, donde la imagen adquiere un papel central en la construcción del relato musical.

La pieza arranca con la artista tumbada sobre la arena de un desierto mientras comienzan los primeros versos de la canción. A partir de ahí, la narrativa alterna escenas en ese paisaje árido con secuencias rodadas en el interior de un Rolls-Royce, un contraste visual que recorre todo el clip y que aporta un aire cinematográfico al conjunto.

El simbolismo ocupa un lugar destacado. Rosalía aparece manipulando un collar de perlas y sosteniendo una copa del vino que da título al tema, referencias que dialogan directamente con la letra. En el estribillo, la cantante vincula esa imagen del vino con una declaración amorosa y una visión optimista del futuro, un giro que algunos fans interpretan como parte del discurso más introspectivo del álbum.

Uno de los momentos más comentados llega hacia el final, cuando el coche aparece envuelto en llamas mientras la artista levita sobre la arena. La escena, cargada de una cierta espiritualidad, conecta con la dimensión simbólica y religiosa que ya se ha asociado a este nuevo trabajo discográfico.

El lanzamiento coincide con la inminente gira internacional de Lux, prevista para comenzar en marzo con fechas en varias ciudades europeas y norteamericanas, entre ellas Madrid y Barcelona. La estrategia refuerza la presencia mediática de Rosalía en un momento clave para la promoción del disco y su proyección internacional.

Más allá de su recepción inmediata, el videoclip confirma la voluntad de la artista de mantener una narrativa visual ambiciosa, donde música, estética y relato aparecen estrechamente vinculados. Un enfoque que, desde hace años, forma parte esencial de su propuesta artística.