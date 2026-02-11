Britney Spears vende todo su catálogo musical por una cifra millonaria

Britney Spears ha cerrado un acuerdo para vender los derechos de su catálogo musical, una decisión que afecta a buena parte de las canciones que marcaron su carrera y que la convirtieron en una de las figuras clave del pop internacional desde finales de los noventa. La operación, de carácter multimillonario, se enmarca en una tendencia creciente entre grandes artistas que optan por monetizar su obra de forma inmediata.

Según distintas informaciones del sector, el comprador es un fondo especializado en derechos musicales, interesado en explotar comercialmente esas canciones a través de licencias, sincronizaciones audiovisuales y plataformas digitales. Este tipo de operaciones permiten a los artistas recibir un pago elevado de una sola vez a cambio de ceder la gestión futura de sus composiciones.

El acuerdo no implica que Spears deje de interpretar su repertorio ni que pierda su vinculación artística con esas canciones, pero sí supone que los beneficios derivados de su explotación comercial recaerán en la empresa adquirente. Este modelo se ha consolidado en los últimos años como una fórmula habitual para artistas consolidados que buscan estabilidad financiera o simplificar la administración de su patrimonio creativo.

La cifra exacta del contrato no se ha hecho pública oficialmente, aunque diversas estimaciones la sitúan en el rango de las grandes operaciones recientes del pop internacional. Analistas del sector señalan que el valor del catálogo de Spears sigue siendo alto por su vigencia en streaming, su impacto cultural y el interés continuo de nuevas generaciones.

Esta decisión llega en un momento de transición para la cantante, tras años marcados por disputas legales y un replanteamiento de su carrera. Para algunos expertos, la venta podría facilitar una nueva etapa profesional menos condicionada por cuestiones empresariales; para otros, abre interrogantes sobre el control creativo y económico de su legado.

Con este movimiento, Britney Spears se suma a una lista creciente de artistas que han optado por vender sus catálogos, una práctica que refleja los cambios estructurales del negocio musical en la era digital.