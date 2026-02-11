El cantante de 3 Doors Down, Brad Arnold, muere a los 47 años tras un diagnóstico de cáncer

Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda estadounidense de rock 3 Doors Down, ha fallecido este sábado 7 de febrero, nueve meses después de hacer público que padecía cáncer de riñón. Tenía 47 años.

El propio Arnold anunció en mayo de 2025, a través de un vídeo en redes sociales, que había sido diagnosticado con un carcinoma renal de células claras en estado avanzado que se había extendido a uno de sus pulmones. A raíz de la enfermedad, 3 Doors Down canceló la gira prevista para el verano de 2025.

Formados en 1996 en Escatawpa, Mississippi, 3 Doors Down alcanzaron la fama en el año 2000 gracias a "Kryptonite", sencillo compuesto por Arnold que llegó al número 3 del Billboard Hot 100. A este éxito le siguieron otros como "When I'm Gone" y "Here Without You", ambos dentro del top cinco de la lista estadounidense. El grupo ha sido encuadrado dentro del post-grunge, el rock alternativo y el hard rock.

"Como miembro fundador, vocalista y batería original de 3 Doors Down, Brad ayudó a redefinir el rock mainstream, combinando la accesibilidad del post-grunge con una escritura directa y emocional que conectó con el público", señaló la banda en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Según el mismo comunicado, Arnold falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, entre ellos su esposa Jennifer. No se han detallado las circunstancias ni el lugar del fallecimiento.

"Por encima de todo, fue un marido entregado a Jennifer, y su bondad, sentido del humor y generosidad marcaron a todos los que tuvieron la suerte de conocerle. Quienes estuvieron cerca de él recordarán no solo su talento, sino también su calidez, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos", concluye el texto.