Hasta 32.000 euros por la camiseta de Zara diseñada para Bad Bunny: de regalo exclusivo a negocio viral

La colaboración entre la firma española Zara y el artista puertorriqueño Bad Bunny para su actuación en la Super Bowl generó una pieza singular: una camiseta de estética deportiva concebida específicamente para el espectáculo. La prenda no estaba destinada al público general, sino que formaba parte del vestuario artístico diseñado para el evento.

Tras el show, el cantante decidió enviar réplicas de esa camiseta a trabajadores de la sede de Inditex en A Coruña que participaron en el proceso creativo. El obsequio incluía una tarjeta firmada por Benito Martínez Ocasio en la que agradecía el "tiempo, el talento y el corazón" dedicados al proyecto.

Lo que parecía un gesto de reconocimiento interno tuvo un efecto inesperado. En cuestión de horas comenzaron a aparecer anuncios en plataformas como Wallapop o Vinted con precios que iban desde varios cientos de euros hasta cifras superiores a los 30.000. Algunos anuncios han llegado a situar el valor de la camiseta en torno a los 31.000 o incluso 31.500 euros, convirtiéndola en una pieza de coleccionista improvisada.

La camiseta incorpora detalles simbólicos: el dorsal 64 en el pecho y el apellido Ocasio en la espalda, en referencia a un familiar del artista. Desde Zara se ha insistido en que nunca estuvo prevista su comercialización, ya que respondía a una visión artística vinculada exclusivamente al espectáculo.

El fenómeno se enmarca en el impacto cultural del show de medio tiempo, que se convirtió en el más visto de la historia y reforzó la visibilidad global del cantante. Ese contexto explica, en parte, el aumento del interés por cualquier objeto asociado al evento.

La tendencia se extiende también al merchandising habitual del artista. Tras la actuación, numerosas camisetas oficiales se están revendiendo en aplicaciones como Vinted con precios que pueden alcanzar los 2.500 euros, un indicador del tirón comercial que sigue teniendo el músico puertorriqueño y de la creciente economía informal en torno a productos culturales convertidos en símbolo.