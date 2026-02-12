¿Qué es el Khia Asylum? El purgatorio tóxico de las divas del pop que obsesiona a internet

Internet no deja de sorprendernos. En torno a la cultura pop y a las redes sociales surgen constantemente nuevos términos, algunos más acertados que otros. Uno de los que está cobrando una fuerza imparable últimamente —y que ya ha sido mencionado por artistas de la talla de Bebe Rexha, Zara Larsson o Charli XCX— es el llamado Khia Asylum.

No se trata de un lugar físico que vayas a encontrar en Google Maps, ni de la nueva película de terror de moda, ni de un videojuego. Es un lugar ficticio e imaginario en el que, según los fans, "residen" aquellas estrellas del pop que han dejado de tener éxito comercial y relevancia en las listas. Pocas cosas resultan más tóxicas que medir las carreras de las artistas —siempre mujeres, en un ejemplo más de los dobles raseros de la industria— basándose exclusivamente en su rendimiento en Billboard o Spotify. Pero, ¿qué es realmente este término nacido en el universo del stan Twitter y a quién hace referencia?

El origen: ¿Quién es Khia?

Para entender el concepto, hay que viajar a 2002. En ese año, la rapera estadounidense Khia Shamone Finch paralizó las pistas de baile con "My Neck, My Back (Lick It)", un hit explícito que se convirtió en un himno instantáneo. Sin embargo, tras ese éxito masivo, Khia nunca logró replicar el fenómeno y desapareció de los charts principales, convirtiéndose en el ejemplo de manual de lo que la industria llama un one-hit wonder.

Lejos de retirarse, Khia se reinventó como una personalidad de internet ácida y sin filtros. A través de sus programas online como The Queen Court, se dedica a lanzar críticas feroces y, a menudo, desternillantes contra las grandes superestrellas actuales (de Beyoncé a Nicki Minaj), autoproclamándose la "Reina de la Verdad". Los fans, con esa ironía cruel que caracteriza a las redes, decidieron que Khia era la "directora" de un asilo donde terminaban todas aquellas artistas que perdían su brillo comercial.

El grito de socorro de Bebe Rexha

El término ha saltado del nicho de los memes a la primera línea tras unas recientes y comentadas notas de voz de Bebe Rexha. En un momento de vulnerabilidad y frustración con su fandom, la cantante de "I'm Good" confesó sentirse atrapada en el Khia Asylum en una nota .e voz "Quiero que Taylor Swift me saque de aquí", llegó a bromear e incluso dijo que "Oí que Sabrina se fue. Zara y Charli se fueron. Nunca miraron atrás. Y mi culo gordo y flojo sigue aquí". Claramente Bebe se siente frustrada por la presión constante de encadenar hits virales para no ser considerada una "artista olvidada" y su mención directa puso el foco en este termino amplificando el debate entorno al mismo.

Zara Larsson y el "alta médica" de TikTok

En la otra cara de la moneda tenemos a Zara Larsson. La sueca ha sido una de las residentes más mencionadas del asilo durante años, pero recientemente ha proclamado un rotundo "estoy fuera". ¿El motivo? El caprichoso algoritmo de TikTok. Su clásico "Lush Life" ha vivido una segunda juventud viral en 2026, lo que ha provocado un efecto rebote de interés hacia su música actual. Con el éxito de sus recientes singles "Midnight Sun" y "Stateside", Zara ha demostrado que el asilo no tiene por qué ser una cadena perpetua y que se puede recuperar el centro de atención con el empuje digital adecuado.

Charli XCX y la visión de la industria

Otra que no ha sido ajena al término es Charli XCX que no ha dudado en bromear sobre ello diciendo: "Me gustaría volver allí y ver a todas mis amigas". La británica, que siempre ha navegado entre el mainstream y el hiperpop de culto, ha comentado en diversas ocasiones lo absurdo de estas etiquetas.

Según el termómetro de las redes, artistas como Sabrina Carpenter y Tinashe serían las graduadas de honor del Khia Asylum, habiendo logrado escapar tras años de perfil bajo gracias a hits incontestables. En el lado opuesto, los trolls sitúan ahora mismo a Katy Perry como la residente principal tras el tibio recibimiento de su último álbum, un ensañamiento que demuestra lo peyorativo y destructivo que puede llegar a ser el término.

La realidad es que resulta triste que se midan carreras profesionales, muchas de ellas longevas y llenas de talento, solo bajo el prisma del éxito inmediato. Pero, sobre todo, este fenómeno debería hacernos reflexionar sobre su evidente sexismo. El Khia Asylum es un club exclusivamente femenino. Si nos paramos a pensar, nos vendrán a la mente decenas de cantantes masculinos que tuvieron su momento de gloria y hoy ya no están en primera línea, pero para ellos no existe un "asilo" ni una etiqueta que ridiculice el estado de su carrera.

Es hora de preguntarse si el Khia Asylum dice más de las artistas que "viven" en él o de la audiencia tóxica de las redes sociales.