Alexelcapo carga duramente contra God of War: Sons of Sparta: "No tiene alma"

El reciente estreno de God of War: Sons of Sparta ha reavivado el debate en torno a la franquicia creada por Santa Monica Studio. El juego, planteado como una aventura de acción en formato metroidvania y centrado en los orígenes de Kratos, apareció de forma inesperada tras su presentación oficial, algo que inicialmente generó entusiasmo entre los seguidores.

Sin embargo, las primeras valoraciones han sido más frías de lo previsto. Una de las críticas más visibles ha llegado desde Alexelcapo, uno de los creadores de contenido especializados en videojuegos con mayor seguimiento en España. Durante una retransmisión en directo, el streamer jugó aproximadamente una hora antes de desinstalar el título, calificándolo con contundencia: dijo que tenía "cero alma".

El comentario ha llamado la atención porque el propio creador se ha declarado en numerosas ocasiones seguidor de la saga God of War y del género metroidvania. De hecho, recientemente había completado las entregas principales en directo, lo que, según explicó, le hacía afrontar el nuevo lanzamiento con expectativas moderadas pero interés genuino.

En su valoración también criticó la ausencia de sistemas de devolución tras la compra en consola, comparándolo con plataformas como Steam, donde esa opción existe en determinadas condiciones. El comentario reabrió un debate habitual entre jugadores sobre políticas de compra digital y experiencia de usuario.

Más allá de las opiniones individuales, parte de la comunidad coincide en señalar que el combate resulta menos profundo de lo esperado y que los enfrentamientos contra jefes carecen de la intensidad característica de la serie. La narrativa, centrada en la etapa inicial de Kratos y considerada canónica dentro de la franquicia, tampoco ha generado consenso en sus primeras horas.

El recorrido del juego a medio plazo aún está por verse. Mientras algunos jugadores mantienen reservas y continúan explorándolo, las críticas como la de Alexelcapo reflejan que el estreno no ha alcanzado, al menos de momento, el nivel de unanimidad que suele acompañar a esta saga.