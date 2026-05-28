TheGrefg revela cuánto dinero gana realmente con los vídeos verticales: la cifra es sorprendente

El crecimiento del contenido vertical ha cambiado por completo la manera en la que millones de usuarios consumen vídeos en internet. Plataformas como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts han impulsado formatos rápidos y altamente virales que acumulan cifras masivas de reproducciones en pocas horas. Sin embargo, detrás de ese volumen de visitas, la rentabilidad económica sigue siendo uno de los aspectos más discutidos entre creadores.

Durante un directo, TheGrefg quiso mostrar con datos concretos cuánto dinero puede generar realmente un vídeo vertical en YouTube. El streamer enseñó las estadísticas de uno de sus shorts más exitosos de los últimos meses, un vídeo que se acercaba a los cuatro millones de visualizaciones.

La cifra económica sorprendió a gran parte de su audiencia. Según explicó el propio creador de contenido, el short había generado únicamente 50,60 euros. "Un vídeo de casi cuatro millones de visitas", repitió durante el directo para subrayar la diferencia entre alcance e ingresos.

TheGrefg comparó además esos datos con otro vídeo muy conocido de su canal. En esa ocasión habló de un contenido horizontal tradicional que supera los 30 millones de visitas y que, según comentó, generó alrededor de 10.000 euros. El contraste entre ambos formatos sirvió para explicar cómo funciona actualmente la monetización dentro de YouTube.

El streamer señaló que muchos usuarios tienen la percepción de que alcanzar millones de visitas garantiza ingresos elevados, cuando la realidad del contenido corto es bastante distinta. "Para ganarte la vida con los shorts tienes que tener muchos, pero muchos millones de visitas", afirmó durante la retransmisión.

Aun así, TheGrefg destacó que el valor de este tipo de vídeos no siempre está directamente relacionado con el dinero generado. En el caso del short que mostró en directo, explicó que lo más importante habían sido los aproximadamente 3.000 nuevos suscriptores obtenidos gracias a su viralización.

Las declaraciones han vuelto a poner sobre la mesa una conversación habitual dentro del mundo de la creación digital: la diferencia entre popularidad y rentabilidad. Aunque el contenido vertical domina actualmente los algoritmos y el consumo rápido en redes sociales, muchos creadores siguen señalando que convertir esas cifras masivas de visualizaciones en ingresos sostenibles continúa siendo uno de los grandes retos del sector.