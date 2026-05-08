Mar Lucas se sincera sobre Naim Darrechi: "Han sido años muy duros para mí y ha hecho cosas muy terribles que a día de hoy me siguen afectando"

Mar Lucas sigue demostrando que su voz suena más fuerte que nunca, y no solo sobre los escenarios. La cantante y creadora de contenido aprovechó su presencia en el estreno de Hombres G para no callarse sobre la difícil situación que atraviesa debido al reciente regreso mediático de su expareja, el creador de contenido Naím Darrechi.

Al ser preguntada por el reciente "estallido" en sus redes sociales ante quienes intentan blanquear la imagen de su agresor, Mar no esquivó el tema. "Me lo pensé mucho porque obviamente es un tema que es muy delicado y a mí me toca muy en lo personal", confesó ante los micrófonos. "Han sido años muy duros para mí en los que ha pasado muchas cosas que han arrastrado muchos años de mi vida y ha hecho cosas muy terribles que a día de hoy me siguen afectando. Entonces, obviamente para mí no es un tema agradable", explicó con crudeza.

Sobre el perdón, la artista fue tajante: "Yo me perdono a mí. A él no le debo nada, ni quiero nada de él, nada". Mar dejó claro que su lucha ha trascendido lo personal para convertirse en una cuestión de principios y justicia social: "No solo en mi historia, yo estoy luchando por la lucha, por el feminismo y porque la ley cambie".

El fantasma de la impunidad

Esta aparición pública llega apenas unos días después de que Mar Lucas publicara un impactante comunicado el pasado 3 de mayo. En él, la influencer denunciaba el intento de "limpiar" la imagen de Darrechi tras su participación en un reality en México, mientras ella sigue lidiando con las trabas judiciales. "La persona que me arruinó años y años de mi vida sigue sin pagar ni una sola de sus malas decisiones", escribía entonces, alertando además de que este mismo año podrían prescribir los delitos que denuncia, permitiéndole volver a España "como si nada".

La valentía de Mar Lucas no es nueva. Hace ya dos años que la joven decidió romper el silencio y abrirse sobre el maltrato sufrido, utilizando su música como principal vía de escape y denuncia. Su canción "Rota" se convirtió en un símbolo de ese proceso, una letra donde desnudaba el dolor de una relación marcada por el abuso y que hoy, ante el intento de blanqueamiento de su agresor, cobra más vigencia que nunca. Para Mar, el objetivo sigue siendo el mismo: que su testimonio sirva para que otras mujeres no pasen por lo mismo y para recordar que, aunque el tiempo pase, la memoria y la búsqueda de justicia permanecen intactas.