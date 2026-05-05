Mar Lucas denuncia el lavado de imagen que se está haciendo a Naím Darrechi: "Le ha jodido la vida a muchas personas"

La polémica en torno a Naím Darrechi se ha intensificado en los últimos días tras su participación en un reality en México, donde su presencia ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de blanquear su imagen pública. En ese contexto, Mar Lucas, expareja del creador de contenido, ha difundido un mensaje en el que expresa su rechazo a esa narrativa.

En su comunicado, publicado el 3 de mayo de 2026, Lucas sostiene que la situación actual no refleja la gravedad de los hechos que, según afirma, marcaron su relación pasada. "La persona que me arruinó años y años de mi vida sigue sin pagar ni una sola de sus malas decisiones", escribe, al tiempo que cuestiona el funcionamiento de los procesos legales en su caso.

La influencer asegura haber iniciado acciones judiciales, aunque señala que, por el momento, no han tenido recorrido. "Sí, he tomado acciones legales, no, de momento no me han hecho ni caso", afirma. También explica que su silencio anterior respondía a la intención de evitar cualquier vínculo público con su expareja, una decisión que ha cambiado ante la exposición actual del caso.

El comunicado incluye advertencias sobre la percepción pública del comportamiento de Darrechi. Lucas señala que algunos episodios mostrados en el reality no reflejarían, a su juicio, la totalidad de lo ocurrido fuera de cámaras. "Imaginad lo que es capaz de hacer cuando no hay cámaras. No es ninguna broma", escribe, insistiendo en que los hechos que denuncia han tenido consecuencias prolongadas en su vida personal.

Además, advierte sobre la posibilidad de que determinadas responsabilidades legales queden sin efecto con el paso del tiempo. "Este año prescriben sus delitos y puede volver al país como si nada", afirma en su mensaje, en referencia a los plazos judiciales.

Las declaraciones de Lucas se suman a otras críticas surgidas en torno al programa, donde distintas figuras han cuestionado la idoneidad de incluir a Darrechi en el formato. Mientras tanto, el influencer continúa participando en el reality, en un contexto de creciente atención mediática y debate en redes sociales.